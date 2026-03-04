Warga Purwakarta Mulai Antre di Lokasi Penukaran Uang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
WARGA Purwakarta antre untuk menukar uang receh melalui layanan Kas Keliling Bank Indonesia (BI). Warga mengaku penukaran uang tersebut dilakukan untuk menghadapi Lebaran nanti.
Ratusan warga antre di mobil Kas Keliling milik BI di halaman Masjid Baing Yusup, Purwakarta. Warga dengan semangat mengantre untuk menukarkan uang lama yang mereka miliki ke uang kertas baru, di antaranya uang pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, sampai Rp50.000.
Sebelumnya warga telah memesan penukaran secara daring di situs https://pintar.bi.go.id milik Bank Indonesia. Syarat mendaftarnya cukup dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat email, dan nomor ponsel.
Batas maksimal penukaran uang setiap KTP yang didaftarkan adalah Rp5.300.000. Warga mengaku, uang baru akan dibagikan ke sanak saudara saat Lebaran.
Danti adalah salah seorang warga, datang untuk menukarkan uang receh baru. Ia sudah mendaftarkan sejak dua minggu lalu dan baru mendapat giliran hari ini. Jumlah penukarannya dibatasi hanya Rp5,3 juta. Uangnya nanti akan digunakan untuk Lebaran.
"Daftarnya sih sudah dua minggu lalu, via online namun baru dapat hari ini," kata Danti, Rabu (4/3).
Bank Indonesia menyediakan Rp1,5 miliar untuk penukaran di Kabupaten Purwakarta dengan kuota 300 orang. (RZ/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
