Persis Ramadan Expo, Upaya Persatuan Islam Menegaskan Semangat dan Merangkul Gen Z

Ketua Bidang Garapan Ekonomi PP Persis H Fajar Sulaiman (paling kiri) dan Ketua Pelaksana Persis Ramadan Expo 2026: H. Tatan Ahmad Santana (kedua dari kiri) menyampaikan kesiapan penyelenggaraan Persis Ramadan Expo 2026(MI/SUMARIYADI)

SELAMA tiga hari, pada 6-8 Maret, Persatuan Islam (Persis) menggelar Persis Ramadan Expo 2026 di kawasan Trans Studio Mall (TSM) Bandung.

Sebanyak 54 narasumber akan meramaikan kegiatan dengan tiga fokus utama, yakni dakwah, pendidikan dan ekonomi. Di antara mereka ialah Menteri Koperasi Ferry Yuliantono yang juga akan membuka kegiatan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Atip Latipulhayat, Ketua Umum Persis Prof Jeje Zaenudin, sejumlah dai kondang, serta praktisi kesehatan.

Selain itu, bagi para gen Z, expo ini menghadirkan dua narasumber yang senantiasa berpikir kritis, santun dan lugas, yakni Prof Prof Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan Guru Gembul.

Baca juga : PP Persis Tegaskan 10 Sikap Resmi Hasil Muskernas IV Yogyakarta

"Expo ini akan menjadi refleksi dari perjalanan panjang Persis yang berdiri 1923 sebagai organisasi kemasyarakatan Islam berpusat di Kota Bandung. Kami juga mengusung tiga isu utama, yang juga menjadi tiga

tiga semangat utama Persis, yakni dakwah, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi umat," ungkap Ketua Pelaksana Persis Ramadan Expo 2026, H Tatan Ahmad Santana, di Bandung, Selasa (3/3).

Di TSM, lanjut dia, panitia membagi tiga lokasi kegiatan. Lokasi pertama di Masjid Agung TSM digelar tausyiah dan dialog kebangsaan. Sementara di Ballroom Ibis Bandung Trans Studio digelar edu fair dan festival ketahanan pangan yang melibatkan sejumlah badan otonom Persis.

Satu lokasi lainnya ialah tenda eksibisi yang akan diisi oleh 59 tenan UMKM binaan Persis. Pameran dilatarbelakangi semangat literasi syariah, yang melibatkan Bank Syariah Indonesia dan Himbara.

Baca juga : PP Persis Usulkan Kurikulum Berbasis Adab kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

"Tenda eksibisi akan diisi sejumlah gerakan UMKM, di antaranya di bidang fesyen dan food and beverage," tambah Tatan.

Selain mengedepankan ketiga semangat utama Persis, kegiatan ini juga dipadukan dengan acara kesenian, kebudayaan dan hiburan.

Siswa-siswi sekolah dan mahasiswa di bawah Persis akan menampilkan musikalitas puisi, serta kesenian tradisional Sunda yang jarang dipentaskan, yakni karinding.

"Ada pandangan Persis tidak ramah budaya. Lewat Expo ini, kami meyakinkan publik bahwa Persis juga cinta kebudayaan dan kesenian daerah," lanjut Tatan.

Selain itu, dalam acara hiburan, dua pesohor juga dihadirkan. Mereka ialah Pidi Baiq, Irfan Hakim dan Armand Maulana.

Kebermanfaatan Persis

Tatan memastikan expo diperkirakan akan diramaikan oleh 48 ribu-52 ribu warga, baik dari jamaah Persis maupun masyarakat umum. "Acara ini terbuka untuk siapa saja. Semuanya bisa diikuti warga tanpa harus membayar sedikit pun," tandasnya.

Ada 59 acara yang digelar dalam expo ini. Kegiatan juga menyasar Gen Z, yang akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan.

"Kepada gen Z, kami akan mengajak mereka untuk lebih mengetahui soal manajemen keuangan, termasuk memberikan literasi keuangan syariah. Kami ingin membuka pemikiran Gen Z, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi mereka," lanjut Tatan.

Dia memastikan acara ini terbuka bagi siapa saja. Dalam bidang dakwah, Persis juga ingin menunjukkan bahwa organissi ini sangat inklusif dan sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi gerakan dakwah bersama.

Sementara itu, Ketua Bidang Garapan Ekonomi PP Persis H Fajar Sulaiman menambahkan, Persis Ramadan Expo 2026 ingin merangkul Gen Z. Persis ingin menyampaikan kepada mereka bahwa Islam adalah keyakinan yang indah dan bagus.

"Kami ingin membuka ruang berpikir anak-anak muda. Persis ingin mendorong mereka untuk mengembangkan potensi ekonominya," tandasnya.

Dalam Expo, Persis juga menghandirkan sejumlah UMKM untuk mengisi pameran. "Ini menjadi bukti nyata, Persis ingin mendukung kemandirian ekonomi umat," lanjut dia.

Persis, tambah Fajar, lewat Expo ini menegaskan bahwa organisasi ini menyampaikan dakwah secara inklusif. "Secara pendidikan, kami menyatakan ke ruang publik bahwa Persis juga berperan mencerdaskan kehidupan bangsa. Persis memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas."