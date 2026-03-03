Di Tengah Efisiensi, DPRD Bandung Barat Gelar Buka Puasa di Hotel Bintang Lima

DPRD Kabupaten Bandung Barat menggelar buka bersama di hotel bintang lima.(MI/DEPI GUNAWAN)

KEGIATAN buka puasa bersama antara DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, disorot.

Pasalnya, kegiatan buka puasa bersama pada Senin (2/3) petang di hotel berbintang lima di wilayah Lembang itu digelar saat pemerintah pusat mengencarkan seruan efisiensi anggaran.

Rina, salah seorang warga menilai kegiatan silaturahmi tidak harus dilakukan di tempat mewah jika tujuannya untuk mempererat hubungan kerja.

"Silaturahmi itu niatnya bagus, tapi tempatnya juga harus dipertimbangkan. Apalagi sekarang banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti infrastruktur dan layanan dasar," ujarnya, Selasa (3/3).

Merespon hal itu, Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menilai lokasi acara tidak perlu dipersoalkan. Apalagi, hotel tersebut menawarkan promo khusus karena belum lama beroperasi.

"Nampak seperti mewah di hotel bintang lima, tapi perlu diketahui bahwa ini adalah hotel baru punya promo luar biasa. Jadi kenapa enggak dimanfaatkan promonya," ungkapnya.

Mahdi menyatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial. Buka puasa bersama menjadi momentum mempererat silaturahmi dan membangun kerja sama yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah.



Lebih selektif



Di sisi lain, Kabupaten Bandung Barat juga mengalami pengurangan pendapatan sekitar Rp130 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur dan Dana Alokasi Umum (DAU) mandatori.

Kondisi tersebut mestinya mendorong prioritas belanja yang lebih selektif dan berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Richie Ismail menyatakan, bahwa pemilihan lokasi merupakan kewenangan Sekretariat DPRD. Kehadirannya pada acara itu sebatas memenuhi undangan.

“Untuk pemilihan lokasi buka bersama itu Setwan yang memilih. Saya hanya menghadiri undangan dari dewan," katanya.

Jeje menambhkan kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Bandung Barat.

Diketahui, pemilihan lokasi buka puasa bersama bertentangan dengan instruksi pemerintah pusat yang meminta daerah melakukan efisiensi belanja melalui kebijakan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto sejak 2025.

Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang secara tegas meminta pemerintah daerah memangkas belanja kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat, seminar, hingga pengeluaran alat tulis kantor.

Selain itu, terdapat pula Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian alokasi transfer ke daerah dalam rangka efisiensi belanja.