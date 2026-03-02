92 Ribu Pemudik Lebaran Berangkat dari Stasiun KA di Kota Bandung

Sejumlah penumpang di Stasiun Kiaracondong, Kota Bandung, menunggu keberangkatan kereta.(ISTIMEWA)

SEBANYAK 92.390 penumpang akan menggunakan kereta api yang berangkat dari Kota Bandung ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, pada masa Angkutan Lebaran 2026. Masa Angkutan Lebaran akan berlangsung selama 22 hari.

Sementara itu, arus kedatangan juga menunjukkan angka yang signifikan. Pada periode yang sama, tercatat sebanyak 85.680 pelanggan akan tiba di Kota Bandung.

"Mereka akan berangkat dan datang dari dan ke dua stasiun yang ada di Kota Bandung, yakni Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong. PT KAI Daop 2 Bandung telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan perjalanan pelanggan berlangsung aman, nyaman, dan tepat waktu selama masa Angkutan Lebaran 2026," papar Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo.

Angka ini, lanjut dia, menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Bandung tidak hanya menjadi titik keberangkatan utama, tetapi juga menjadi destinasi favorit masyarakat selama momen Lebaran 2026.

Kuswardojo menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif guna mengakomodasi peningkatan volume pelanggan. Mulai dari optimalisasi sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan di stasiun, hingga penambahan petugas untuk membantu kelancaran arus penumpang.

“Kami memproyeksikan peningkatan volume pelanggan secara signifikan selama masa Angkutan Lebaran tahun ini. Hingga update 2 Maret 2026, tercatat 92.390 pelanggan akan berangkat dan 85.680 pelanggan akan tiba melalui Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong. Angka ini masih akan terus bergerak seiring dengan berlangsungnya penjualan tiket. KAI Daop 2 Bandung berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, memastikan perjalanan pelanggan berlangsung selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu,” tandasnya.

Dia menambahkan KAI juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memperhatikan jadwal keberangkatan, serta datang lebih awal ke stasiun guna menghindari antrean dan kepadatan di area pelayanan. Petugas di lapangan telah disiagakan untuk memberikan informasi dan membantu pelanggan pada arus mudik dan arus balik.

Aspek keselamatan menjadi prioritas utama, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung kelancaran operasional perjalanan KA Jarak Jauh. (SG/Sugeng)