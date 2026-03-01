BPBD Kabupaten Sukabumi Siapkan Tenda bagi Penyintas Pergerakan Tanah

BPBD Kabupaten Sukabumi mendirikan tenda untuk menampung sementara warga terdampak pergerakan tanah.(MI/BENNY BASTIANDY)

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyiapkan tenda bagi penyintas pergerakan tanah di Kampung Cijambe RT 05/07, Desa/Kecamatan Bantargadung. Tenda tersebut disiagakan di kantor desa.

Manager Pusat Pengendali dan Operasional (Pusdalops) BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, mengatakan pergerakan tanah di wilayah itu berdampak terhadap 10 kepala keluarga. Saat ini, mayoritas penyintas mengungsi di rumah kerabat, bahkan ada yang menyewa atau mengontrak rumah.

"Pada Sabtu (28/2) sudah terpasang tenda family bagi pengungsi terdampak pergerakan tanah. Baru enam yang terpasang, sisanya empat unit di siagakan di kantor desa," ungkapnya, Minggu (1/3).

Dipasangnya tenda itu untuk menampung para penyintas. Sebab, rumah mereka sudah tak bisa ditempati.

"Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat terdampak bencana. Bisa ditinggali sementara waktu," pungkasnya.

Pergerakan tanah di wilayah itu terjadi sejak Senin (22/2). Terdapat 10 bangunan rumah yang terdampak.

Bangunan rumah yang terdampak dihuni 10 kepala keluarga atau 37 jiwa. Dampak kerusakan bangunan rumah warga rata-rata terdapat pada dinding dan lantai yang mengalami keretakan.

Pergerakan tanah di wilayah tersebut dipicu kondisi curah hujan beberapa hari terakhir. Intensitasnya yang sedang hingga tinggi memicu kontur tanah jadi labil.