BDO Indonesia dan Pemprov Jawa Barat Kerja Sama Penguatan ESG dan Kemudahan Investasi

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan CEO BDO Indonesia Thano Tanubrata menandatangani kesepakatan kerja sama di Gedung Sate, Bandung.(ISTIMEWA)

BDO Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat bekerja sama. Kesepahamn bersama antara keduanya ditandatangani di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung.

BDO Indonesia merupakan salah satu jaringan kantor akuntan publik, pajak dan penasihat terbesar di dunia. Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta untuk mendorong implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) serta meningkatkan kemudahan dan daya tarik investasi di Provinsi Jawa Barat.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Pelaksana Badan Pengelola (BP) Rebana Helmi Yahya, CEO BDO Indonesia Thano Tanubrata serta para pemangku kepentingan.

Kehadiran para pemimpin tersebut menegaskan komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.

Melalui kerja sama ini, BDO Indonesia akan berperan sebagai mitra strategis dalam bidang ESG bagi Pemda Jawa Barat dan perusahaan-perusahaan di wilayah ini, khususnya yang beroperasi di Kawasan Metropolitan Rebana. Peran tersebut mencakup dukungan dalam capacity building ESG, strategi ESG, hingga penguatan tata kelola perusahaan.

Selain itu, BDO Indonesia juga akan berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung inisiatif Provinsi Jawa Barat untuk menjadi destinasi investasi yang unggul dan ramah bagi investor asing yang berencana menanamkan modal di wilayah ini. Dukungan tersebut akan diberikan untuk memastikan proses investasi berjalan lebih efektif dan sesuai dengan standar global.

Wilayah paling strategis



Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan, Kawasan Rebana, yang meliputi Cirebon, Subang, Majalengka, dan Kuningan, merupakan wilayah paling strategis karena terintegrasi dengan infrastruktur utama seperti Tol Cisumdawu, Cipali, hingga Pelabuhan Patimban.

"Visi kita adalah mewujudkan pusat pertumbuhan industri baru yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat melalui prinsip simbiosis mutualisme. Industri berkembang pesat namun kelestarian lingkungan tetap terjaga. Semangat Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh inilah yang menjadi fondasi utama kita dalam membangun masa depan Jawa Barat," tandasnya.

Sementara itu, Helmi Yahya, Ketua Pelaksana BP Rebana, menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menarik investasi berkualitas.

“Kolaborasi strategis dengan tim Advisory BDO Indonesia, sebagai salah satu konsultan ‘Big Five’ dunia, merupakan langkah kunci untuk menarik investasi global, tidak hanya ke kawasan Rebana, tetapi bagi kemajuan seluruh Jawa Barat. Dengan jaringan luas yang mencakup lebih dari 100 negara, kehadiran BDO akan mengedukasi kita dalam menjaring investor internasional secara efektif serta mendampingi penguatan aspek ESG. Kemitraan ini memastikan Rebana berkembang sebagai koridor ekonomi yang berkelanjutan, kompetitif, dan memiliki standar kredibilitas dunia," lanjutnya.



Mitra strategis

Terkait kerja sama ini, Thano Tanubrata, CEO BDO Indonesia menyampaikan harapannya terhadap kolaborasi ini.

“BDO Indonesia sangat optimistis dapat menjadi mitra strategis dalam proyek ini. Kami didukung oleh tim profesional berpengalaman dengan kapabilitas yang kuat di bidang ESG, tata kelola, serta advisory investasi," jelasnya.

BDO Indonesia, tambah dia, merupakan bagian dari jaringan global BDO International. Dengan dukungan jaringan tersebut, mereka siap menghadirkan standar internasional dan praktik terbaik global dalam setiap tahapan implementasi proyek ini.

"Kami juga memiliki layanan one stop service seperti jasa audit, pajak, legal, serta berbagai layanan advisory lainnya untuk mendukung perusahaan secara menyeluruh jika dibutuhkan lebih lanjut dalam proyek ini,” tegasnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat posisi Jawa Barat sebagai destinasi investasi unggulan di Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kawasan Metropolitan Rebana sendiri diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, sehingga integrasi praktik ESG dan kemudahan investasi menjadi faktor kunci dalam menarik investor domestik maupun internasional.

Sebagai firma jasa profesional dengan jaringan global, BDO Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan solusi terintegrasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan daerah. Kolaborasi ini mencerminkan keselarasan visi dalam membangun ekosistem bisnis yang kompetitif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Kerja sama ini sekaligus mempertegas peran BDO Indonesia dalam mendukung agenda transformasi ekonomi daerah melalui pendekatan strategis yang mengedepankan tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.