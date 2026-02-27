BDO Indonesia dan Pemprov Jawa Barat Kerja Sama Penguatan ESG dan Kemudahan Investasi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BDO Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat bekerja sama. Kesepahamn bersama antara keduanya ditandatangani di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung.
BDO Indonesia merupakan salah satu jaringan kantor akuntan publik, pajak dan penasihat terbesar di dunia. Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta untuk mendorong implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) serta meningkatkan kemudahan dan daya tarik investasi di Provinsi Jawa Barat.
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Pelaksana Badan Pengelola (BP) Rebana Helmi Yahya, CEO BDO Indonesia Thano Tanubrata serta para pemangku kepentingan.
Kehadiran para pemimpin tersebut menegaskan komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui kerja sama ini, BDO Indonesia akan berperan sebagai mitra strategis dalam bidang ESG bagi Pemda Jawa Barat dan perusahaan-perusahaan di wilayah ini, khususnya yang beroperasi di Kawasan Metropolitan Rebana. Peran tersebut mencakup dukungan dalam capacity building ESG, strategi ESG, hingga penguatan tata kelola perusahaan.
Selain itu, BDO Indonesia juga akan berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung inisiatif Provinsi Jawa Barat untuk menjadi destinasi investasi yang unggul dan ramah bagi investor asing yang berencana menanamkan modal di wilayah ini. Dukungan tersebut akan diberikan untuk memastikan proses investasi berjalan lebih efektif dan sesuai dengan standar global.
Wilayah paling strategis
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan, Kawasan Rebana, yang meliputi Cirebon, Subang, Majalengka, dan Kuningan, merupakan wilayah paling strategis karena terintegrasi dengan infrastruktur utama seperti Tol Cisumdawu, Cipali, hingga Pelabuhan Patimban.
"Visi kita adalah mewujudkan pusat pertumbuhan industri baru yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat melalui prinsip simbiosis mutualisme. Industri berkembang pesat namun kelestarian lingkungan tetap terjaga. Semangat Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh inilah yang menjadi fondasi utama kita dalam membangun masa depan Jawa Barat," tandasnya.
Sementara itu, Helmi Yahya, Ketua Pelaksana BP Rebana, menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menarik investasi berkualitas.
“Kolaborasi strategis dengan tim Advisory BDO Indonesia, sebagai salah satu konsultan ‘Big Five’ dunia, merupakan langkah kunci untuk menarik investasi global, tidak hanya ke kawasan Rebana, tetapi bagi kemajuan seluruh Jawa Barat. Dengan jaringan luas yang mencakup lebih dari 100 negara, kehadiran BDO akan mengedukasi kita dalam menjaring investor internasional secara efektif serta mendampingi penguatan aspek ESG. Kemitraan ini memastikan Rebana berkembang sebagai koridor ekonomi yang berkelanjutan, kompetitif, dan memiliki standar kredibilitas dunia," lanjutnya.
Mitra strategis
Terkait kerja sama ini, Thano Tanubrata, CEO BDO Indonesia menyampaikan harapannya terhadap kolaborasi ini.
“BDO Indonesia sangat optimistis dapat menjadi mitra strategis dalam proyek ini. Kami didukung oleh tim profesional berpengalaman dengan kapabilitas yang kuat di bidang ESG, tata kelola, serta advisory investasi," jelasnya.
BDO Indonesia, tambah dia, merupakan bagian dari jaringan global BDO International. Dengan dukungan jaringan tersebut, mereka siap menghadirkan standar internasional dan praktik terbaik global dalam setiap tahapan implementasi proyek ini.
"Kami juga memiliki layanan one stop service seperti jasa audit, pajak, legal, serta berbagai layanan advisory lainnya untuk mendukung perusahaan secara menyeluruh jika dibutuhkan lebih lanjut dalam proyek ini,” tegasnya.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat posisi Jawa Barat sebagai destinasi investasi unggulan di Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kawasan Metropolitan Rebana sendiri diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, sehingga integrasi praktik ESG dan kemudahan investasi menjadi faktor kunci dalam menarik investor domestik maupun internasional.
Sebagai firma jasa profesional dengan jaringan global, BDO Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan solusi terintegrasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan daerah. Kolaborasi ini mencerminkan keselarasan visi dalam membangun ekosistem bisnis yang kompetitif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.
Kerja sama ini sekaligus mempertegas peran BDO Indonesia dalam mendukung agenda transformasi ekonomi daerah melalui pendekatan strategis yang mengedepankan tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
