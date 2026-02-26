Hotel Santika Pasirkaliki Bandung Hadirkan Promo Iftar Cita Rasa Nusantara

Sajian iftar Cita Rasa Nusantara dipersembahkan Hotel Santika Pasirkaliki Bandung selama Ramadan(ISTIMEWA)

PADA bulan suci Ramadan kali ini, Hotel Santika Pasirkaliki Bandung hadir dengan program All You Can Eat Ramadan Iftar Buffet bertajuk “Cita Rasa Nusantara – Discover the richness of Indonesian cuisine.”

Program ini menjadi salah satu rekomendasi berbuka puasa di Bandung dengan menghadirkan sajian khas Indonesia yang autentik dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Mengusung kekayaan kuliner Nusantara, para tamu dapat menikmati beragam menu unggulan seperti Kambing Panggang, Ayam Bakar Sambal Hitam, serta Bubur Kampiun yang menjadi favorit saat Ramadan. Selain itu, tersedia aneka takjil tradisional dan modern, hidangan pembuka, menu utama khas daerah, hingga live cooking station yang akan berganti setiap harinya.

General Manager Hotel Santika Pasirkaliki Bandung, Soni Harsono, menyampaikan bahwa tema tahun ini dipilih untuk memperkuat identitas kuliner Indonesia yang kaya rasa.

“Ramadan adalah momen kebersamaan yang sangat istimewa. Melalui tema Cita Rasa Nusantara, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya lezat, tetapi juga membawa tamu bernostalgia dengan cita rasa khas Indonesia yang autentik,” ujarnya.

Paket Iftar “Cita Rasa Nusantara” ditawarkan dengan harga Rp165.000,- nett/orang untuk dewasa (12 tahun ke atas) dan Rp100.000,- nett/orang untuk anak-anak (6–11 tahun).

Tersedia pula promo menarik Beli 10 Gratis 1 untuk reservasi grup, menjadikannya pilihan ideal untuk acara buka bersama perusahaan, komunitas, maupun keluarga besar.

Sementara itu, Head Chef Hotel Santika Pasirkaliki Bandung, Irwan, menambahkan bahwa setiap menu diracik dengan bumbu pilihan dan teknik memasak yang mempertahankan keaslian rasa.

“Kami menggunakan rempah-rempah khas Indonesia dan proses memasak yang tepat untuk menjaga cita rasa tradisional tetap otentik. Kambing Panggang dan Ayam Bakar Sambal Hitam menjadi salah satu highlight menu di tahun ini,” jelasnya.

Tamu yang tergabung dalam program loyalitas MyValue (Loyalty Program) dapat menikmati harga special di Rp150.000,- nett/orang khusus pemesanan melalui aplikasi MyValue.

Tak hanya menikmati hidangan lezat, para tamu juga berkesempatan memenangkan Staycation Voucher untuk tamu terpilih setiap minggu serta peluang mendapatkan tiket Umroh untuk Top Spender khusus pemesanan melalui aplikasi MyValue selama periode Ramadan.

Dengan lokasi yang strategis di pusat Kota Bandung serta pengalaman berbuka puasa di Ambara Restaurant yang menyuguhkan pemandangan indah Kota Bandung, Hotel Santika Pasirkaliki Bandung optimistis program Iftar “Cita Rasa Nusantara” akan menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk merayakan momen kebersamaan Ramadan 2026.

Untuk informasi dan reservasi, hubungi (022) 4266466 / +62 811-8126-6466 (Ambara Restaurant)