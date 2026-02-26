Hotel Santika Pasirkaliki Bandung Hadirkan Promo Iftar Cita Rasa Nusantara

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PADA bulan suci Ramadan kali ini, Hotel Santika Pasirkaliki Bandung hadir dengan program All You Can Eat Ramadan Iftar Buffet bertajuk “Cita Rasa Nusantara – Discover the richness of Indonesian cuisine.”
Program ini menjadi salah satu rekomendasi berbuka puasa di Bandung dengan menghadirkan sajian khas Indonesia yang autentik dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.
Mengusung kekayaan kuliner Nusantara, para tamu dapat menikmati beragam menu unggulan seperti Kambing Panggang, Ayam Bakar Sambal Hitam, serta Bubur Kampiun yang menjadi favorit saat Ramadan. Selain itu, tersedia aneka takjil tradisional dan modern, hidangan pembuka, menu utama khas daerah, hingga live cooking station yang akan berganti setiap harinya.
General Manager Hotel Santika Pasirkaliki Bandung, Soni Harsono, menyampaikan bahwa tema tahun ini dipilih untuk memperkuat identitas kuliner Indonesia yang kaya rasa.
“Ramadan adalah momen kebersamaan yang sangat istimewa. Melalui tema Cita Rasa Nusantara, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya lezat, tetapi juga membawa tamu bernostalgia dengan cita rasa khas Indonesia yang autentik,” ujarnya.
Paket Iftar “Cita Rasa Nusantara” ditawarkan dengan harga Rp165.000,- nett/orang untuk dewasa (12 tahun ke atas) dan Rp100.000,- nett/orang untuk anak-anak (6–11 tahun).
Tersedia pula promo menarik Beli 10 Gratis 1 untuk reservasi grup, menjadikannya pilihan ideal untuk acara buka bersama perusahaan, komunitas, maupun keluarga besar.
Sementara itu, Head Chef Hotel Santika Pasirkaliki Bandung, Irwan, menambahkan bahwa setiap menu diracik dengan bumbu pilihan dan teknik memasak yang mempertahankan keaslian rasa.
“Kami menggunakan rempah-rempah khas Indonesia dan proses memasak yang tepat untuk menjaga cita rasa tradisional tetap otentik. Kambing Panggang dan Ayam Bakar Sambal Hitam menjadi salah satu highlight menu di tahun ini,” jelasnya.
Tamu yang tergabung dalam program loyalitas MyValue (Loyalty Program) dapat menikmati harga special di Rp150.000,- nett/orang khusus pemesanan melalui aplikasi MyValue.
Tak hanya menikmati hidangan lezat, para tamu juga berkesempatan memenangkan Staycation Voucher untuk tamu terpilih setiap minggu serta peluang mendapatkan tiket Umroh untuk Top Spender khusus pemesanan melalui aplikasi MyValue selama periode Ramadan.
Dengan lokasi yang strategis di pusat Kota Bandung serta pengalaman berbuka puasa di Ambara Restaurant yang menyuguhkan pemandangan indah Kota Bandung, Hotel Santika Pasirkaliki Bandung optimistis program Iftar “Cita Rasa Nusantara” akan menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk merayakan momen kebersamaan Ramadan 2026.
Untuk informasi dan reservasi, hubungi (022) 4266466 / +62 811-8126-6466 (Ambara Restaurant)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
