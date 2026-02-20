Blessed Ramadhan 2026 at Mercure Jakarta Batavia: Iftar Istimewa dengan Kesempatan Raih Umrah Bersama Tanur Muthmainah Tour

Blessed Ramadhan 2026 at Mercure Jakarta Batavia(MI/HO)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 1447 H, Mercure Jakarta Batavia menghadirkan program spesial bertajuk Blessed Ramadhan, menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya menghadirkan sajian istimewa, tetapi juga kesempatan meraih hadiah umrah melalui kolaborasi bersama Tanur Muthmainah Tour.

Blessed Ramadhan merupakan program iftar buffet dengan konsep all-you-can-eat yang menyajikan ragam hidangan Nusantara, Timur Tengah, dan internasional.

Tidak hanya itu, program ini juga menghadirkan kesempatan spesial bagi para tamu untuk memenangkan hadiah umrah sebagai bentuk apresiasi dan keberkahan di bulan suci.

Baca juga : Strategi Mengatur Pompa ASI bagi Ibu Menyusui Saat Berpuasa Ramadan

Program ini diselenggarakan oleh Mercure Jakarta Batavia dan didukung Tanur Muthmainah Tour sebagai support collaboration partner dalam penyediaan hadiah umrah serta memperluas sinergi dengan komunitas dan corporate.

Program berlangsung selama bulan Ramadan, mulai Februari hingga Maret 2026, dengan periode pengundian hadiah yang akan diumumkan di akhir program Ramadan.

Berlokasi di kawasan heritage Kota Tua Jakarta, Mercure Jakarta Batavia menghadirkan suasana berbuka puasa yang hangat dengan sentuhan arsitektur klasik kolonial yang khas.

Baca juga : Ini Kelompok Orang yang Perlu Waspada Ketika Berolahraga Saat Puasa Ramadan

“Ramadan merupakan momen istimewa untuk mempererat silaturahmi dan menghadirkan keberkahan. Melalui program Blessed Ramadhan, kami tidak hanya menyajikan pengalaman iftar yang berkesan, tetapi juga memberikan kesempatan meraih perjalanan ibadah umroh sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu. Kolaborasi bersama Tanur Muthmainah Tour menjadi wujud komitmen kami dalam menghadirkan program yang penuh nilai dan inspirasi di bulan suci ini,” ujar General Manager Mercure Jakarta Batavia Paulus Karim.

Ramadan adalah momen penuh keberkahan, refleksi, dan kebersamaan. Melalui program ini, hotel ingin menghadirkan pengalaman berbuka yang lebih bermakna, sekaligus memberikan kesempatan ibadah umrah sebagai wujud nyata semangat berbagi dan keberkahan di bulan suci.

Tamu cukup melakukan reservasi dan menikmati paket iftar Blessed Ramadhan untuk berkesempatan mengikuti program undian umroh. Seluruh informasi mekanisme akan disampaikan melalui kanal resmi hotel.

Dengan kolaborasi bersama Tanur Muthmainah Tour, program ini diharapkan menjadi momen Ramadan yang tak terlupakan bagi seluruh tamu.

Dengan perpaduan cita rasa, suasana heritage, dan kesempatan meraih perjalanan ibadah ke Tanah Suci, Blessed Ramadhan menjadi pilihan istimewa untuk merayakan bulan penuh berkah tahun ini. (RO/Z-1)