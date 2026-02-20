Blessed Ramadhan 2026 at Mercure Jakarta Batavia: Iftar Istimewa dengan Kesempatan Raih Umrah Bersama Tanur Muthmainah Tour

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MENYAMBUT bulan suci Ramadan 1447 H, Mercure Jakarta Batavia menghadirkan program spesial bertajuk Blessed Ramadhan, menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya menghadirkan sajian istimewa, tetapi juga kesempatan meraih hadiah umrah melalui kolaborasi bersama Tanur Muthmainah Tour.
Blessed Ramadhan merupakan program iftar buffet dengan konsep all-you-can-eat yang menyajikan ragam hidangan Nusantara, Timur Tengah, dan internasional.
Tidak hanya itu, program ini juga menghadirkan kesempatan spesial bagi para tamu untuk memenangkan hadiah umrah sebagai bentuk apresiasi dan keberkahan di bulan suci.
Program ini diselenggarakan oleh Mercure Jakarta Batavia dan didukung Tanur Muthmainah Tour sebagai support collaboration partner dalam penyediaan hadiah umrah serta memperluas sinergi dengan komunitas dan corporate.
Program berlangsung selama bulan Ramadan, mulai Februari hingga Maret 2026, dengan periode pengundian hadiah yang akan diumumkan di akhir program Ramadan.
Berlokasi di kawasan heritage Kota Tua Jakarta, Mercure Jakarta Batavia menghadirkan suasana berbuka puasa yang hangat dengan sentuhan arsitektur klasik kolonial yang khas.
“Ramadan merupakan momen istimewa untuk mempererat silaturahmi dan menghadirkan keberkahan. Melalui program Blessed Ramadhan, kami tidak hanya menyajikan pengalaman iftar yang berkesan, tetapi juga memberikan kesempatan meraih perjalanan ibadah umroh sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu. Kolaborasi bersama Tanur Muthmainah Tour menjadi wujud komitmen kami dalam menghadirkan program yang penuh nilai dan inspirasi di bulan suci ini,” ujar General Manager Mercure Jakarta Batavia Paulus Karim.
Ramadan adalah momen penuh keberkahan, refleksi, dan kebersamaan. Melalui program ini, hotel ingin menghadirkan pengalaman berbuka yang lebih bermakna, sekaligus memberikan kesempatan ibadah umrah sebagai wujud nyata semangat berbagi dan keberkahan di bulan suci.
Tamu cukup melakukan reservasi dan menikmati paket iftar Blessed Ramadhan untuk berkesempatan mengikuti program undian umroh. Seluruh informasi mekanisme akan disampaikan melalui kanal resmi hotel.
Dengan kolaborasi bersama Tanur Muthmainah Tour, program ini diharapkan menjadi momen Ramadan yang tak terlupakan bagi seluruh tamu.
Dengan perpaduan cita rasa, suasana heritage, dan kesempatan meraih perjalanan ibadah ke Tanah Suci, Blessed Ramadhan menjadi pilihan istimewa untuk merayakan bulan penuh berkah tahun ini. (RO/Z-1)
Memasuki putaran kedua Ramadan, jangan biarkan iman kendor. Simak strategi praktis menjadi hamba Rabbani agar semangat ibadah tetap menyala hingga Syawal.
RAMADAN selalu datang dengan misi yang sama: jeda dari hiruk-pikuk kehidupan, kesempatan menata ulang batin, dan panggilan untuk memurnikan relasi manusia dengan Tuhan dan sesamanya
Ramadan adalah momentum terbaik untuk menyatukan kembali energi kebaikan lintas angkatan.
Agar tubuh tetap bertenaga dan fokus dalam beribadah, pemenuhan gizi seimbang menjadi kunci krusial yang harus diperhatikan masyarakat.
Kunci utama menjaga kesehatan ginjal terletak pada pemenuhan cairan yang cukup.
Jika biasanya trafik memuncak saat jam kerja atau waktu santai di rumah, di bulan Ramadan, lonjakan utama justru terjadi saat dini hari.
Safari Dongeng Ramadan (SADORA) kembali digelar dengan menghadirkan sesi dongeng interaktif yang sarat nilai edukasi dan pesan moral.
Bank Mandiri kembali mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
Menyemarakkan kehadiran bulan suci Ramadhan 1447 H dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 2026, The Sunan Hotel Solo menghadirkan kreasi unik berupa dekorasi Bedug Ramadhan.
Promo tersebut mencakup berbagai merek yang berada di bawah distribusi ATR Cycling, di antaranya United Bike, Genio Bike, Avand, KHE, serta komponen dari Shimano.
Pemberian santunan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya anak- anak yatim di lingkungan sekitar wilayah operasional bank bjb syariah
Kegiatan buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim digelar sebagai bagian dari komitmen berbagi kebahagiaan dan memperkuat kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved