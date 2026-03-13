Jelang Idul Fitri, Program Ramadan dan Bazaar Lebaran Ramaikan Aktivitas di Mal

Headline
MENJELANG Hari Raya Idul Fitri, pusat perbelanjaan mulai menghadirkan berbagai program tematik untuk menarik pengunjung sekaligus memfasilitasi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Mulai dari dekorasi khas Ramadan, bazaar kebutuhan Lebaran, hingga berbagai hiburan keluarga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang ditawarkan.
Salah satunya dilakukan oleh Lippo Mall Kemang yang menghadirkan program Ramadan bertajuk “A Season of Harmony”. Program ini berlangsung hingga 29 Maret 2026 dengan menghadirkan berbagai aktivitas belanja, hiburan, dan kegiatan keluarga selama bulan suci.
Program tersebut mengusung semangat kebersamaan, kepedulian, dan keharmonisan yang menjadi nilai penting selama Ramadan. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas mulai dari instalasi dekorasi tematik, bazaar kebutuhan Lebaran, hingga hiburan untuk menemani waktu ngabuburit bersama keluarga.
Salah satu daya tarik utama tahun ini adalah dekorasi Ramadan bertema budaya Peranakan yang memadukan unsur Timur Tengah dengan estetika oriental yang kaya warna dan detail. Dekorasi yang didominasi warna merah tersebut merefleksikan akulturasi budaya yang mencerminkan keberagaman Indonesia serta nilai toleransi yang hidup dalam masyarakat.
Instalasi dekorasi tersebut ditempatkan di Main Atrium, menampilkan paviliun dengan elemen kubah dan menara bergaya Timur Tengah yang dipadukan dengan ornamen khas Peranakan. Konsep ini diharapkan dapat menghadirkan suasana Ramadan yang hangat sekaligus menjadi ruang kebersamaan bagi pengunjung yang ingin menikmati momen Ramadan bersama keluarga menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Seiring semakin dekatnya momen Lebaran, pusat perbelanjaan ini juga menghadirkan Harmony Market, bazaar tematik yang menawarkan berbagai kebutuhan Hari Raya. Di area ini, pengunjung dapat menemukan berbagai produk mulai dari busana muslim dan muslimah, aksesori, hampers, kue kering, hingga beragam perlengkapan Lebaran lainnya.
Selain aktivitas belanja, rangkaian kegiatan Ramadan juga digelar setiap akhir pekan selama periode acara di Main Atrium. Beragam aktivitas interaktif serta hiburan bernuansa Islami dihadirkan untuk menemani pengunjung yang menghabiskan waktu ngabuburit, sekaligus menciptakan suasana kebersamaan menjelang waktu berbuka puasa.
Di area Avenue of The Stars, pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan musik Timur Tengah Darbuka by Daood Debu yang menghadirkan irama enerjik dan atraktif. Penampilan ini diharapkan dapat menambah semarak suasana Ramadan di pusat perbelanjaan tersebut.
Sebagai bagian dari program Ramadan, pengelola juga menghadirkan program belanja bagi pelanggan setia. Melalui program “Minyak Berkah Gratis”, pengunjung yang merupakan pengguna aplikasi Styles – Lippo Malls Rewards berkesempatan mendapatkan minyak goreng gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Mall Direktur Dimas Aditya Kusuma mengatakan tema “A Season of Harmony” dihadirkan untuk menciptakan suasana Ramadan yang hangat dan berkesan bagi para pengunjung.
“Melalui tema A Season of Harmony, kami ingin menghadirkan suasana Ramadan yang hangat dan berkesan bagi para pengunjung Lippo Mall Kemang. Sentuhan dekorasi bertema budaya Peranakan kami hadirkan sebagai bentuk perayaan keberagaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/3).
Ia menambahkan, menjelang Hari Raya Idul Fitri pihaknya berharap pusat perbelanjaan tersebut dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk menikmati momen Ramadan, berkumpul bersama keluarga, sekaligus melengkapi berbagai kebutuhan Lebaran dalam suasana yang penuh warna dan kebersamaan.
Dengan rangkaian program serta dekorasi tematik bernuansa budaya Peranakan tersebut, pengelola berharap kegiatan “A Season of Harmony” dapat menjadi salah satu destinasi bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menikmati suasana Ramadan sekaligus mempersiapkan perayaan Idul Fitri bersama keluarga dan orang terdekat. (E-4)
