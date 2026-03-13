Tebar Harapan Ramadan, Menko Muhaimin: 2 Juta Paket Zakat Fitrah Dibagikan kepada Mustahik se-Indonesia

Headline
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A Muhaimin Iskandar secara resmi melakukan Peluncuran Tebar Harapan Ramadan (THR), sebuah gerakan kolaboratif penyaluran zakat fitrah bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.
Melalui program ini, pemerintah bersama lembaga zakat dan filantropi menyalurkan 2 juta paket zakat fitrah kepada mustahik se-Indonesia dengan total nilai bantuan mencapai Rp441,9 miliar.
Menko Muhaimin menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi nasional dalam penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi potensi zakat dan filantropi masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi besar antara pemerintah, lembaga zakat, dan organisasi filantropi untuk memastikan bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih luas dan tepat sasaran,” ujar Menko Muhaimin dalam kegiatan Selasar Hangat Lintas Keyakinan Kolaborasi Joyful Ramadan: Indonesia Berdaya melalui Tebar Harapan Ramadan (THR) di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis (12/03/2026).
Dalam pelaksanaan program ini, Kemenko PM melakukan orkestrasi terhadap 184 Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan 234 organisasi filantropi yang tergabung dalam platform Indonesia Berdaya.
Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi penyaluran zakat agar lebih terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penyaluran bantuan difokuskan kepada mustahik di 168 kabupaten/kota pada 8 provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi, di antaranya Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Lampung, & Banten serta 3 Provinsi terdampak Bencana Sumatra, yaitu Aceh & Sumatra Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Menko Muhaimin berharap gerakan Tebar Harapan Ramadan tidak hanya menjadi momentum berbagi di bulan suci, tetapi juga menjadi langkah nyata memperkuat solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Melalui kolaborasi ini kita ingin memastikan bahwa zakat tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga menjadi kekuatan untuk mendorong masyarakat bangkit dan lebih berdaya,” kata Menko Muhaimin. (RO/Z-1)
