Cak Imin Kenang Try Sutrisno: Sosok Penuh Amanah dan Tanggung Jawab

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang meninggal dunia pada Senin pukul 06.58 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, dalam usia 90 tahun.

“Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Kita semua berduka atas kepergian Bapak Try Sutrisno. Beliau telah menorehkan sejarah pengabdian yang panjang untuk Indonesia,” ujar Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Cak Imin menilai Try Sutrisno meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat serta komitmen dalam menjaga persatuan bangsa selama masa pengabdiannya, baik di bidang militer maupun pemerintahan.

“Kita belajar bahwa jabatan adalah amanah, dan pengabdian adalah kehormatan. Beliau telah menuntaskannya dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

“Semoga almarhum husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan. Selamat jalan, Jenderal. Terima kasih atas pengabdianmu untuk Indonesia,” tuturnya.

Jenazah almarhum direncanakan akan dibawa ke kediamannya di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, sebelum proses penghormatan dan pemakaman selanjutnya.

Try Sutrisno dikenal sebagai tokoh militer dan negarawan yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1993-1998. Kepergiannya menjadi momentum refleksi atas kontribusi panjang para pemimpin bangsa dalam membangun Indonesia. (Ant/E-3)