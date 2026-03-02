Jejak Pengabdian Try Sutrisno: dari KSAD, Panglima ABRI, hingga Wakil Presiden

Try Sutrisno(Metro TV News)

Keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekaligus Wakil Presiden ke-6 RI tersebut mengembuskan napas terakhirnya di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin (2/3) pukul 06.58 WIB.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Donny Pramono menyatakan bahwa kepergian Try Sutrisno merupakan kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia. Try Sutrisno dikenal sebagai prajurit senior yang memiliki rekam jejak pengabdian panjang dan gemilang.

“Almarhum adalah sosok pemimpin yang tegas, sederhana, dan berintegritas. Keteladanan serta dedikasi beliau akan senantiasa menjadi nilai yang hidup dalam jiwa korsa Angkatan Darat,” kata Donny melalui keterangan resminya, Senin (2/3/2026).

Rekam Jejak Militer yang Cemerlang

Lulusan Akademi Teknik Angkatan Darat tahun 1959 ini menapaki karier militer dari berbagai penugasan operasional hingga menduduki posisi puncak di TNI AD sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 1986–1988. Di bawah kepemimpinannya, TNI AD fokus pada penguatan profesionalisme, disiplin, dan soliditas satuan.

Karier militer Try Sutrisno mencapai puncaknya saat dipercaya menjabat sebagai Panglima ABRI (sekarang TNI) pada periode 1988–1993. Selepas purnatugas dari militer, ia diberikan mandat oleh bangsa untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993–1998.

Bagi para prajurit TNI AD, sosok Try Sutrisno adalah simbol loyalitas tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsistensinya dalam menjaga persatuan nasional dan kesederhanaannya meskipun menjabat posisi strategis menjadi inspirasi lintas generasi di lingkungan militer.

TNI Angkatan Darat mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. "Kepergian beliau meninggalkan jejak pengabdian yang akan selalu dikenang dalam sejarah TNI dan perjalanan bangsa Indonesia," pungkas Donny. (E-3)