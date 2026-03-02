Jenazah Try Sutrisno Disalatkan di Sunda Kelapa, Dimakamkan di TMP Kalibata 

Headline
Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia pada usia 90 tahun 3 bulan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (2/3). Almarhum mengembuskan napas terakhir pada usia 90 tahun di Ruang CICU Kamar 207 Lantai 2 pada pukul 06.58 WIB, setelah sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan.
Rencananya, jenazah Try akan dimakamkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) TMP Kalibata, Jakarta Selatan, siang ini.
Sampai berita ini ditayangkan, jenazah masih berada rumah duka yang berlokasi di Jalan Purwakarta no.6 Menteng, Jakarta Pusat. Para tokoh nasional, pejabat pemerintahan melayat ke rumah duka.
Adapun tokoh tokoh yang hadir ke rumah duka diantaranya, Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Agus Subiyanto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wamenpora Taufik Hidayat dan masih beradatangan tokoh-tokoh lainnya.
Setelahnya, menurut informasi yang diterima, jenazah terlebih dahulu disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, pukul 11.00 WIB, kemudian akan langsung dibawa ke TMP Kalibata. (E-3)
Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dikenal sebagai sosok pemimpin yang mampu merangkul berbagai kalangan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang meninggal dunia pada Senin.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.
Presiden Prabowo pimpin pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata. Simak penghormatan terakhir bagi sang Wapres ke-6 RI dan simbol kesetiaan prajurit.
Wapres ke-6 RI Try Sutrisno meninggal dunia di usia 90 tahun. Mensesneg sebut almarhum teladan bangsa dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara pemakaman militer Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno di TMP Kalibata. Simak profil dan jasa almarhum.
Dengan suasana khidmat, Kepala Negara kemudian meletakkan karangan bunga sebagai simbol penghargaan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur.
Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata
