Jenazah Try Sutrisno Disalatkan di Sunda Kelapa, Dimakamkan di TMP Kalibata 

Try Sutrisno(Metro TV News)

Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia pada usia 90 tahun 3 bulan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (2/3). Almarhum mengembuskan napas terakhir pada usia 90 tahun di Ruang CICU Kamar 207 Lantai 2 pada pukul 06.58 WIB, setelah sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan.

Rencananya, jenazah Try akan dimakamkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) TMP Kalibata, Jakarta Selatan, siang ini.

Sampai berita ini ditayangkan, jenazah masih berada rumah duka yang berlokasi di Jalan Purwakarta no.6 Menteng, Jakarta Pusat. Para tokoh nasional, pejabat pemerintahan melayat ke rumah duka.

Adapun tokoh tokoh yang hadir ke rumah duka diantaranya, Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Agus Subiyanto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wamenpora Taufik Hidayat dan masih beradatangan tokoh-tokoh lainnya.

Setelahnya, menurut informasi yang diterima, jenazah terlebih dahulu disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, pukul 11.00 WIB, kemudian akan langsung dibawa ke TMP Kalibata. (E-3)