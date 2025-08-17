Prabowo Pimpin Ziarah Nasional dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Headline
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta, pada Minggu, 17 Agustus 2025.
Upacara yang digelar tepat pukul 00.00 WIB menjadi bagian dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan bangsa.
Setibanya di TMP Kalibata, Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Komandan Garnisun Tetap I/Jakarta Brigjen TNI Edi Saputra.
Selanjutnya dari gerbang utama, Presiden Prabowo menuju area Monumen Pahlawan setelah menerima laporan dari perwira upacara sebelum memulai prosesi penghormatan.
Dengan suasana khidmat, Kepala Negara kemudian meletakkan karangan bunga sebagai simbol penghargaan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur. Upacara kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
"Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa para pahlawan kita. Mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta mulai," ujar Kepala Negara.
Dalam suasana hening, para peserta upacara menundukkan kepala, mendoakan para pahlawan, dan mengenang jasa-jasanya bagi kemerdekaan dan keutuhan Republik Indonesia. Setelah itu, Presiden Prabowo beserta para undangan memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang diiringi oleh terompet Last Post.
Usai rangkaian acara selesai, Kepala Negara tampak bersalaman dengan undangan yang hadir sebelum meninggalkan TMP Nasional Utama Kalibata. Hadir dalam acara tersebut sejumlah jajaran anggota Kabinet Merah Putih.
Upacara ziarah nasional ini menegaskan kembali komitmen bangsa untuk senantiasa mengenang, meneladani, dan melanjutkan perjuangan para pahlawan. (H-2)
