Prabowo Sambut Hangat Kunjungan Kenegaraan Presiden Peru

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Presiden Dina Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta.(Medcom/Kautsar Widya Prabowo)

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Presiden Dina Boluarte di Istana Merdeka, Senin, 11 Agustus 2025. Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Boluarte ke Indonesia.

Menurut pantauan Metrotvnews.com, Boluarte disambut meriah oleh puluhan pasukan berkuda dari satuan TNI-Polri. Penyambutan dimulai dari kawasan Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka.

Boluarte tiba di halaman Istana Merdeka pada pukul 10.08 WIB, disambut oleh puluhan siswa sekolah dasar (SD). Presiden Prabowo langsung menyambut dengan hangat saat Presiden Boluarte turun dari kendaraan, dan keduanya sempat berjabat tangan.

Prabowo kemudian mengajak Boluarte naik ke atas panggung untuk mengikuti upacara kenegaraan. Upacara diawali dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara, disusul dentuman meriam sebanyak 21 kali sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari Indonesia kepada tamu negara.

Setelah penyambutan resmi, Presiden Prabowo dan Presiden Boluarte melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang telah berjajar rapi di halaman depan Istana Merdeka. Keduanya berjalan di atas karpet biru.

Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan delegasi Indonesia kepada Presiden Boluarte. Di antaranya adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, dan lainnya.

Setelah sesi perkenalan, kedua pemimpin negara menuju Istana Merdeka untuk sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu kenegaraan. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan PM Albanese.

Selanjutnya, keduanya dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral. Forum strategis ini menjadi ajang penting bagi kedua negara untuk membahas isu-isu utama, termasuk penguatan kerja sama di berbagai bidang.

Diketahui kedatangan Boluarte merupakan kunjungan balasan setelah Presiden Prabowo mengunjungi Istana Kepresidenan Peru pada 14 November 2024. Presiden sempat mengundang Presiden Dina Boluarte ke Indonesia.

"Saya mengundang Presiden Republik Peru untuk mengunjungi Indonesia secara resmi dalam rangka HUT ke-50," ungkap Presiden Prabowo, dilansir laman Sekretariat Kabinet (Setkab), Jumat, 15 November 2024.(Bob/P-1)