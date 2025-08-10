Presiden Peru Dina Boluarte tiba di Indonesia

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyambut ketibaan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra Tiba di Indonesia, tiba Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, hari ini.(ANTARA/HO-Sekretariat Presiden )

Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra tiba di Indonesia, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu sore, untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Senin (11/8).

Sekretariat Presiden dalam siaran langsung ketibaan, di Jakarta, hari ini, melaporkan Presiden Boluarte tiba di Indonesia sekitar pukul 16.00 WIB.

Ketibaan Boluarte disambut hangat dengan tarian daerah dan sejumlah pejabat, diantaranya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso beserta pejabat daerah setempat.

Dikabarkan, Presiden Boluarte akan menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta (11/8) untuk membahas sejumlah isu penting kedua negara.

Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) M. Yusuf Permana yang dikonfirmasi terkait agenda tersebut belum memberikan jawaban hingga berita ini dilaporkan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo, dalam lawatan ke Peru dalam rangka KTT APEC pada akhir tahun lalu, sempat menyampaikan undangan kepada Presiden Boluarte untuk mengunjungi Indonesia.(Ant/P-1)