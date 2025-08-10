Presiden Peru Dina Boluarte tiba di Indonesia

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra tiba di Indonesia, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu sore, untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Senin (11/8).
Sekretariat Presiden dalam siaran langsung ketibaan, di Jakarta, hari ini, melaporkan Presiden Boluarte tiba di Indonesia sekitar pukul 16.00 WIB.
Ketibaan Boluarte disambut hangat dengan tarian daerah dan sejumlah pejabat, diantaranya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso beserta pejabat daerah setempat.
Dikabarkan, Presiden Boluarte akan menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta (11/8) untuk membahas sejumlah isu penting kedua negara.
Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) M. Yusuf Permana yang dikonfirmasi terkait agenda tersebut belum memberikan jawaban hingga berita ini dilaporkan.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo, dalam lawatan ke Peru dalam rangka KTT APEC pada akhir tahun lalu, sempat menyampaikan undangan kepada Presiden Boluarte untuk mengunjungi Indonesia.(Ant/P-1)
Usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.
Kedatangan Prabowo disambut dengan upacara militer resmi, menandai dimulainya kunjungan kenegaraan ke Rusia atas undangan Presiden Vladimir Putin.
Kemacetan parah yang terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta pada Rabu (28/5) sore bukan disebabkan oleh kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
PRESIDEN Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Brunei, Bandar Seri Begawan, pada Rabu, (14/5), sekitar pukul 10.10 waktu setempat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, (5/5).
Sedikitnya 15 orang tewas dan sekitar 30 lainnya luka-luka akibat kecelakaan bus yang terjun ke jurang di Pegunungan Andes, Peru.
Penemuan 97 khipu kuno di desa Jucul, Peru, membuka harapan baru untuk memahami sistem pencatatan unik Kekaisaran Inka.
TERPILIHNYA Paus Leo XIV membawa sukacita dan kebanggaan mendalam bagi rakyat Peru, negara yang merasa telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup pemimpin baru Gereja Katolik itu.
Presiden AS dan Presiden Kolombia Ucapkan Selamat kepada Paus Leo XIV.
Shakira terpaksa membatalkan konsernya di Peru pada 16 Februari akibat masalah abdominal yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit.
