Transaksi Dagang Indonesia-Peru CEPA Ditarget Naik Dua Kali Lipat

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan transaksi perdagangan an Indonesia dengan Peru bisa meningkat dua kali lipat setelah ditandatanganinya Indonesia-Peru CEPA.
"Nanti setelah implementasi CEPA berjalan minimal 2 kali lipat total trade-nya," ucap Budi saat ditemui di Balai Kartini, Selasa (12/8).
Budi menyampaikan bahwa saat ini total transaksi perdagangan antra Indonesia dengan Peru telah mencapai US$480 juta dengan surplus US$181 juta. Dirinya menilai, perjanjian dagang antara Indonesia dengan Peru ini bertujuan untuk mendorong akses pasar Indonesia di luar negeri.
"Kita tidak hanya mengandalkan negara-negara Eropa, Amerika, tapi kita juga negara-negara Amerika Latin," beber Budi.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sudah memulai perundingan dengan Afrika.
"Tapi Afrika itu maunya kawasan, kawasan itu lama (prosesnya) karena harus ada kesepakatan dari negara-negara anggota. Nah, kita ingin mencoba melakukan bilateral. Kemarin Afrika Selatan sudah menyatakan siap untuk melakukan perundingan bilateral. Jadi kita ingin mencoba pasar kita ke mana saja karena potensi kita, industri kita besar," pungkasnya. (E-3)
