Prabowo: Kunjungan Presiden Peru Dina Boluarte Punya Arti Khusus

Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Presiden Peru Dina Boluarte(Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menuturkan kunjungan Presiden Republik Peru Dina Ercillia Boluarte Zegarra memiliki arti khusus bagi kedua negara. Itu karena pada 12 Agustus 2025 akan menjadi tahun ke 50 hubungan diplomatik bagi Indonesia dan Peru.

"Kunjungan ini punya arti yang khusus, karena besok adalah 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru," ujarnya saat menjamu Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8).

Prabowo meyakini hubungan baik dan kerja sama antara Indonesia dan Peru dapat ditingkatkan dan diperkuat. Sebab menurutnya kedua negara memiliki banyak kesamaan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Indonesia dan Peru merupakan bagian dari negara yang beririsan dengan Samudra Pasifik. Indonesia dan Peru juga merupakan negara yang saat ini tengah gencar melakukan pembangunan.

"Saya sangat yakin bahwa kerja sama kita bisa kita tingkatkan, karena kita punya kepentingan yang sama," kata Prabowo.

Karenanya, dia mengapresiasi Boluarte atas kunjungan kenegaraan yang dilakukan kali ini. Sebelumnya Prabowo dan Boluarte telah bertemu saat melawat ke Peru dalam rangka menghadiri KTT APEC.

"Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami dapat menerima yang mulia dalam kunjungan kenegaraan ini," tutur Prabowo.

Sementara itu Boluarte menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Prabowo. Sejak mendapatkan undangan itu, kata dia, pihaknya terus berupaya untuk bisa merealisasikan kunjungan ini.

Kedatangannya pada hari ini juga disebut telah disesuaikan dengan 50 tahun hubungan diplomatik yang terjalin antara Peru dan Indonesia. "Kami ingin menyesuaikan kehadiran kami kali ini karena seperti yang telah Bapak sampaikan, besok kita akan merayakan 50 tahun persahabatan antara dua bangsa bersaudara, Indonesia dan Peru, dalam kerja sama bilateral ini," ujarnya.

"Kehadiran kami, Bapak Presiden, bertujuan untuk semakin mempererat hubungan dagang kita, di mana kita akan menandatangani CEPA," tambah Boluarte.

Boluarte tiba di Indonesia pada Minggu (10/8) di Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Pada Senin (11/8) Boluarte tiba di Istana Merdeka dan diterima langsung oleh Prabowo.

Delegasi Peru yang turut hadir mendampingi Boluarte ialah Menteri Luar Negeri Peru Elmer Schialer Salcedo, Menteri Ekonomi dan Keuangan Peru Raúl Pérez-Reyes Espejo, Menteri Agraria dan Irigasi Peru Angel Amnero Campo.

Lalu Menteri Perdagangan dan Pariwisata Úrsula Desilú León Chempén, Sekretaris Kantor Kepresidenan Peru Enrique Vilchez Vilchez, Duta Besar Republik Peru untuk Republik Indonesia Luis Tsuboyama, dan Direktur Jenderal untuk Asia dan Oseania, Kementerian Luar Negeri Peru Fernando Quiros Campos. (H-4)