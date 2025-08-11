Prabowo Terima Presiden Republik Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka

Presiden Republik Peru Dina Boluarte dan Presiden Prabowo Subianto.(Dok. Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menerima kedatangan Presiden Republik Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8). Keduanya langsung menuju ke teras Istana untuk melaksanakan upacara penyambutan.

Dalam upacara penyambutan itu dikumandangkan lagu nasional dari kedua negara. Setelahnya, Prabowo mengajak Boluarte untuk melakukan inspeksi petugas upacara.

Selepas melakukan inspeksi, Prabowo memperkenalkan delegasi Indonesia yang hadir, yaitu, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar Indonesia untuk Peru Ricky Suhendar.

Sementara delegasi Peru yang turut hadir mendampingi Boluarte ialah Menteri Luar Negeri Peru Elmer Schialer Salcedo, Menteri Ekonomi dan Keuangan Peru Raúl Pérez-Reyes Espejo, Menteri Agraria dan Irigasi Peru Angel Amnero Campo.

Lalu Menteri Perdagangan dan Pariwisata Úrsula Desilú León Chempén, Sekretaris Kantor Kepresidenan Peru Enrique Vilchez Vilchez, Duta Besar Republik Peru untuk Republik Indonesia Luis Tsuboyama, dan Direktur Jenderal untuk Asia dan Oseania, Kementerian Luar Negeri Peru Fernando Quiros Campos.

Seusai memperkenalkan masing-masing delegasi, Prabowo dan Boluarte menuju ruang kredensial untuk melakukan foto bersama. Boluarte kemudian menandatangani buku tamu di ruang tersebut.

Kedatangan Boluarte ke Indonesia merupakan balasan dari undangan yang disampaikan oleh Prabowo ke Peru pada November 2024.

Mengutip dari laman presidenri.go.id, Boluarte tiba di Indonesia pada Minggu (10/8) sore. Boluarte tiba di Terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 16.00 WIB. (H-3)