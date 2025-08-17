Warga Padati Istana Hadiri Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia

Ilustrasi(MI/M. Ilham Ramadhan Avisena)

RIBUAN masyarakat berdatangan memadati kawasan Kompleks Istana Merdeka pada Minggu (17/8) untuk menyaksikan langsung peringatan detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera merah putih dalam rangka mempeingati Hari Kemerdekaan Indonesia.

Dari pantauan Media Indonesia, masyarakat yang hadir mengenakan pakaian formal hingga baju adat. Kendati ramai, arus lalu linta pergerakan manusia tampak cukup tertib.

Tak sedikit pula masyarakat yang mengabadikan momennya di sejumlah titik kawasan Istana Merdeka. Diketahui Istana membuka pintu bagi 16 ribu warga untuk menyaksikan upacara kemerdekaan.

8 ribu di antaranya dialokasikan untuk upacara pengibaran bendera di pagi hari dan 8 ribu lainnya dialokasikan untuk upacara penurunan bendera di sore hari.

Diketahui pula, pemerintah meminta masyarakat untuk meninggalkan aktivitas dan mengambil sikap sempurna selama tiga menit pada 17 Agustus 2025 mulai dari pukul 10.17 WIB hingga 10.20 WIB. Itu dilakukan pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Istana Presiden.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (14/8). Permintaan tersebut sejalan dengan surat edaran dan pedoman peringatan HUT ke-80 RI yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara.

"Masyarakat diimbau untuk menghentikan seluruh aktivitasnya pada pukul 10.17 WIB sampai pukul 10.20 WIB sekitar 3 menit untuk mengambil sikap sempurna selama berkumandangnya lagu Indonesia Raya dan penaikan bendera merah putih di Istana," ujarnya.

Hasan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara pada detik-detik peringatan proklamasi di halaman Istana Negara. Itu akan dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, anggota kabinet, perwakilan negara sahabat, dan 16 ribu masyarakat yang telah mendaftar undangan.

Selain pelaksanaan detik-detik proklamasi di Istana, imbuh Hasan, juga akan dilaksanakan pesta rakyat yang dijanjikan memiliki banyak kejutan. Pesta rakyat tersebut akan berlangsung pada 17 Agustus pukul 08.00-14.00 WIB dan 16.00-22.00 WIB.

"Akan ada juga karnaval bersatu kemerdekaan. Karnaval ini akan dimeriahkan oleh kementerian/lembaga yang juga menyiapkan truk karnaval masing-masing, yang dihias dan menampilkan capaian-capaian kerja masing-masing K/L selama 300 hari di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," jelas Hasan.

Tak hanya itu, nantinya juga akan ada panggung-panggung rakyat di sepanjang jalan Thamrin-Sudirman yang akan dimeriahkan oleh karakter-karakter dari Intellectual Property (IP) seperti Si Juki, Jumbo, Pete Ijo, Agni, Tikam Samurai dan lainnya.

"Jadi buat Gen Z nanti juga bisa hadir di sana, disediakan mirror selfie dengan karakter-karakter tersebut," jelas Hasan. (H-2)