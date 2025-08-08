Surya Paloh Tegaskan Dukungan NasDem untuk Prabowo di Rakernas Partai NasDem

Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh.(YouTube)

KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan bahwa dukungan partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar formalitas politik, melainkan bentuk komitmen penuh demi kemajuan bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam Rakernas Partai NasDem yang digelar pada Jumat (8/8).

"Sejak awal pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, Partai NasDem menyatakan diri sebagai partai pendukung yang tergabung dalam koalisi," ujar Surya Paloh di hadapan kader NasDem.

Dukungan Totalitas, Bukan Lip Service

Dalam pidatonya di Rakernas I Partai NasDem, Surya Paloh menegaskan bahwa NasDem hadir sebagai mitra strategis, bukan hanya pengikut. Dukungan yang diberikan dilandasi semangat objektif, tulus, dan berpijak pada kemandirian berpikir.

“Yang baik, harus kita dukung dan lanjutkan. Yang kurang tepat, wajib kita kritik secara konstruktif,” tegas Paloh.

NasDem menilai pentingnya keseimbangan antara loyalitas terhadap pemerintahan dan keberanian untuk memberikan koreksi. Menurut Paloh, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab partai terhadap rakyat dan bangsa.

Kemandirian Berpikir Jadi Arah Gerak NasDem

Tema Rakernas Partai NasDem 2025, yakni “Kemandirian Berpikir untuk Kemajuan Bangsa”, mencerminkan sikap partai yang tidak ikut arus secara membabi buta. Surya Paloh menegaskan bahwa perubahan bangsa yang sesungguhnya bermula dari cara berpikir yang merdeka, kritis, dan konstruktif.

“Esensi perubahan datang dari pikiran. Jangan biarkan bangsa ini hanyut dalam apatisme atau kegaduhan,” seru Paloh.

Dalam konteks modernisasi yang kian cepat, Surya Paloh mengajak seluruh kader NasDem untuk menjaga otentisitas budaya Indonesia. Menurutnya, mempertahankan adat dan nilai-nilai bangsa adalah fondasi yang tak boleh dikompromikan.

“NasDem harus menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai keaslian bangsa Indonesia.”

Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap kesungguhan Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih maju. NasDem, kata Paloh, siap menjadi bagian dari gerakan perubahan besar itu, dengan semangat nasionalisme dan integritas. (Z-10)