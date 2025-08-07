Tunjukkan Kekompakan, Rusdi Masse Pimpin Kepala Daerah-Legislator NasDem se-Sulsel Jemput Surya Paloh 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri).(MI)

RATUSAN kader Partai NasDem kembali menunjukkan soliditasnya. Kali ini, mereka bersama-sama menjemput dan menyambut khusus kedatangan Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh di Makassar, Kamis (7/8).

Surya Paloh tiba di Makassar bersama sejumlah petinggi partai, diantaranya, Hermawi Taslim, Victor Laiskodat, Juli Laiskodat, Ali Mazi, Ahmad Sahroni, Rajiv dan Sejumlah Pengurus DPP NasDem lainnya.

Sambutan Kader?

Begitu tiba di bandara lama Sultan Hasanuddin Makassar di Mandai Maros, Surya Paloh langsung disambut sejumlah Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Rusdi Masse (RMS), Anggota Dewan Pertimbangan DPP Fatmawati Rusdi yang juga Wakil Gubernur Sulsel, serta jajaran pengurus DPW dan DPD Nasdem se-Sulsel.

Termasuk beberapa kepala daerah yang merupakan kader dan usungan Nasdem saat pilkada di Sulsel, maupun para anggota fraksi Nasdem se-Sulsel.

Ratusan Mobil?

Setelah itu, Surya Paloh diiringi konvoi ratusan mobil dari bandara ke dalam kota Makassar. Nampak mendampingi Surya Paloh, yakni sejumlah elit Partai Nasdem.

Kehadiran Surya Paloh di Sulsel dalam rangka menghadiri dan membuka langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem yang digelar di Kota Makassar mulai 8 hingga 10 Agusutus 2025. Momentum ini sekaligus menjadi konsolidasi besar pertama partai pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2025.

Acara Meriah?

Penyambutan yang meriah ini mencerminkan soliditas dan antusiasme kader Nasdem di Sulsel. Sebab, selain menjadi tuan rumah Rakernas perdana, Sulsel juga dinilai sebagai basis penting partai dalam peta politik nasional, atau sebagai salah satu “lumbung suara” di pemilu dan Pilkada serentak selama ini.

Wakil Ketua Panitia Rakernas NasDem, Andi Rachmatika Dewi menyampaikan bahwa, rangkaian kegiatan Rakernas dimulai sejak 7 Agustus dengan penanaman pohon di Patallasang, Gowa, sebagai bagian dari program penghijauan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembukaan Rakernas?

Kemudian, pada malam harinya akan digelar gala dinner di Pantai Losari untuk menyambut peserta dan tamu undangan Rakernas Partai NasDem.

"Tanggal 8 kami akan melaksanakan pembukaan Rakernas di jam 2 siang, dilanjutkan dengan kegiatan rapat-rapat pleno yang akan dilaksanakan di Hotel Claro. Seluruh agenda Rakernas akan dipusatkan di Hotel Claro," tegas Cicu, sapaan akrabnya.

Tugas Kepartaian?

Lanjut Cicu, pada 9 Agustus masih berlangsung kegiatan pleno dan sidang-sidang komisi terkait dengan tugas-tugas kepartaian dan konsolidasi partai.

"Dan di tanggal 10 kita akan melaksanakan penutupan di jam 12 siang. Ini adalah beberapa rangkaian agenda yang akan dilaksanakan," tuturnya..

Rangkaian kegiatan Rakernas dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, dipusatkan di Hotel Claro Makassar, dan dihadiri lebih dari 5.000 peserta dari seluruh Indonesia. (Cah/P-3)