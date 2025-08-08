Surya Paloh Soroti Tanggung Jawab Partai Politik dalam Rakernas Nasdem

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
RAKERNAS Partai Nasdem yang digelar Jumat (8/8), menjadi momen penting bagi Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, untuk menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Dalam pidatonya, Surya Paloh menyatakan bahwa Indonesia telah diberkahi dengan banyak kelebihan: wilayah luas, posisi geografis strategis, kekayaan sumber daya alam, serta jumlah penduduk yang besar. Semua itu, menurutnya, adalah "given" — sebuah anugerah otomatis yang sudah dimiliki oleh negeri ini.
“Bangsa ini luar biasa, mendapatkan sesuatu yang sudah diberikan. Tapi juga, ada tantangan besar dari Tuhan untuk mengelola itu semua secara bijak,” tegas Surya Paloh di Rakernas I Partai NasDem.
Surya Paloh menekankan bahwa segala keistimewaan yang dimiliki bangsa ini tidak otomatis menjamin tercapainya keadilan dan kemakmuran. Di sinilah peran partai politik, khususnya NasDem, sangat penting. Menurutnya, partai politik memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki lembaga lain, seperti: menentukan presiden, gubernur, bupati, wali kota; membuat dan mengubah undang-undang; melahirkan lembaga seperti KPK
Namun, ia mengingatkan bahwa hak istimewa ini harus diiringi dengan tanggung jawab besar kepada rakyat.
“Apakah kita hanya berhak menikmati privilege itu? Tentu tidak. Rakyat pasti menyatakan itu salah secara kontekstual,” ucap Surya Paloh.
Dalam forum Rakernas Partai Nasdem tersebut, Paloh juga menyerukan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa partai politik harus menjadi contoh nyata dalam interaksi sosial masyarakat.
“Partai politik hadir untuk memberikan kontribusi bermakna. Ia harus menjadi teladan dalam kehidupan sosial,” tutup Surya Paloh.
