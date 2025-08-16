Surya Paloh: Pemerintahan Prabowo Subianto telah Beri yang Terbaik

Ketua Umum NasDem Surya Paloh(MI)

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik. Sejumlah program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Cek Kesehatan Gratis merupakan pencapaian terbaik yang telah diberikan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Surya Paloh seusai menghadiri Sidang Tahunan MPR dalam rangka mendengar Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian selama 300 hari pemerintahannya.

“Saya pikir itulah yang terbaik yang bisa kita terima dari kepemimpinan Presiden Prabowo. Sejauh ini saya rasa positif saja,” kata Surya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Surya menyampaikan keberhasilan tersebut berkat sinergi dan kolaborasi sehingga program yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik. Menurutnya, berbagai permasalahan harus dihadapi bersama.

“Permasalahan itu adalah permasalahan yang kita hadapi Bersama, jadi saya pikir apa yang diharapkan oleh Presiden tadi saya pikir itu hal yang wajar sekali,” ungkapnya.

Surya juga mendoakan agar program yang dirancang pemerintahan Prabowo berjalan lancar, sehingga tujuan pembangunan bisa terwujud.

“Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua, amin,” ujar Surya. (E-3)