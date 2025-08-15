Kegiatan HUT RI 2025 Siap Digelar

Gladi persiapan upacara HUtT ke-80 RI .(Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)

PERSIAPAN peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dipastikan berjalan lancar. Gladi bersih terakhir telah dilaksanakan dan seluruh petugas dinyatakan siap menjalankan tugas pada momen sakral tersebut.

"Insya Allah sudah, kemarin gladi bersih terakhir. Insya Allah semuanya sudah siap untuk memberikan yang terbaik dengan tugasnya masing-masing. Ini HUT ke-80 RI sangat sakral," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

"Mari kita maknai bersama-sama, kita semua selalu anak bangsa, mengenang kembali jasa para pahlawan, bertekad untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa," tambahnya.

Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) rencananya akan dilakukan sebelum 17 Agustus. Prosesi itu menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan, yang sekaligus mengukuhkan peran generasi muda dalam menjaga semangat kemerdekaan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mengenakan pakaian adat saat peringatan detik-detik proklamasi. Namun Prasetyo enggan memberikan detail lebih lanjut. "Yang pasti adalah pakaian adat dari Indonesia," kata dia. (Mir/P-2)