Kegiatan HUT RI 2025 Siap Digelar

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PERSIAPAN peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dipastikan berjalan lancar. Gladi bersih terakhir telah dilaksanakan dan seluruh petugas dinyatakan siap menjalankan tugas pada momen sakral tersebut.
"Insya Allah sudah, kemarin gladi bersih terakhir. Insya Allah semuanya sudah siap untuk memberikan yang terbaik dengan tugasnya masing-masing. Ini HUT ke-80 RI sangat sakral," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
"Mari kita maknai bersama-sama, kita semua selalu anak bangsa, mengenang kembali jasa para pahlawan, bertekad untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa," tambahnya.
Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) rencananya akan dilakukan sebelum 17 Agustus. Prosesi itu menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan, yang sekaligus mengukuhkan peran generasi muda dalam menjaga semangat kemerdekaan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mengenakan pakaian adat saat peringatan detik-detik proklamasi. Namun Prasetyo enggan memberikan detail lebih lanjut. "Yang pasti adalah pakaian adat dari Indonesia," kata dia. (Mir/P-2)
73 pemuda-pemudi terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan resmi dikukuhkan sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Tahun 2025.
Kesiapan upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI dipastikan hampir sempurna. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan seluruh rangkaian acara berjalan mulus.
Pras menyebut para peserta upacara masih beradaptasi dalam gladi kotor ini. Ia juga telah mengantongi beberapa catatan mengenai jalannya gladi kotor secara menyeluruh.
Ingin jadi anggota Paskibraka 2025? Simak syarat lengkap, tahapan seleksi, dan pelatihan intensif calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas di upacara HUT RI.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan sebanyak 76 dari total 130 ribu peserta seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat pusat 2025.
Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi berbasis gotong royong, tradisi, dan budaya bangsa.
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang distorsi ekonomi dinilai merupakan realita yang ada.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved