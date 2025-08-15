Prabowo Hidupkan Ekonomi Desa lewat Koperasi

Presiden Prabowo Subianto .(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan bakal membangun ekonomi kerakyatan dengan menghidupkan kembali koperasi desa dan kelurahan sebagai motor penggerak perekonomian lokal.

Menurutnya, desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi berbasis gotong royong, tradisi, dan budaya bangsa.

"Kita hidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Desa kita bangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro kecil dan menengah kita berdayakan, serta ekonomi lokal kita tumbuhkan," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Ia menjelaskan, program tersebut akan mempercepat pembangunan desa mandiri sekaligus menggerakkan UMKM dengan memanfaatkan kekuatan komunitas dan kearifan lokal. Semangat gotong royong disebut sebagai landasan utama agar manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Saat ini telah terbentuk 80 ribu koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang siap mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. "Tidak boleh ada rakyat kita lagi pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang tidak masuk akal. Lintah darah akan kita hilangkan dari bumi Indonesia," kata Prabowo.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah menyiapkan pendanaan murah melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga koperasi dapat mengakses pembiayaan dengan bunga rendah. Skema ini diharapkan memotong rantai distribusi yang panjang, mengurangi biaya, dan mempercepat perputaran barang dan jasa di desa.

Prabowo menilai langkah tersebut akan menjadi pendekatan baru dalam menghidupkan ekonomi lokal. Dengan jalur distribusi yang lebih pendek, pendapatan petani dan pelaku usaha desa akan meningkat, sementara harga barang bagi konsumen tetap terjangkau.

Program tersebhu juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, menghapus kemiskinan, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. "Perekonomian di daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh kesatuan dan kemandirian bangsa," jelas Prabowo. (Mir/P-2)