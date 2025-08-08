Kolaborasi GP Ansor dan Sigma Luncurkan BUMA Paint, Buka Lapangan Usaha

Penandatanganan kerja sama strategis BUMA dengan perusahaan cat PT. Sigma Utama.(Dok.HO)

BADAN Usaha Milik Ansor (BUMA) melakukan penandatanganan kerja sama strategis dengan perusahaan cat PT. Sigma Utama. Penandatanganan yang berlangsung di Bogor ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi kedua lembaga di sektor ekonomi nasional.

“Ini tentu saja kerja sama yang sangat baik. Kami melakukan penguatan kelembagaan, khususnya di sektor ekonomi. Segera, kami akan menghadirkan produk cat anti bocor yang dapat menjadi peluang usaha bagi kader dan mendorong kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, kita tidak hanya menjadi objek pasar, tetapi juga subjek, penggerak pasar,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin di Bogor (8/8).

Kerja sama ini menandai lahirnya produk cat premium “BUMA Paint”, sebuah inovasi cat anti bocor berkualitas tinggi yang memadukan teknologi modern dengan komitmen keberlanjutan.

Pada kemitraan ini, PT BUMA Holding akan berperan dalam aspek distribusi, sementara PT Sigma Utama akan bertanggung jawab pada proses produksi, memastikan kualitas terbaik dari setiap produk yang dihasilkan. Produk itu merupakan cat anti bocor premium dengan formulasi khusus, memiliki daya rekat tinggi, elastisitas optimal, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu maupun pergerakan permukaan. Produk ini efektif menahan rembesan air, tahan terhadap alkali, serta memberikan perlindungan maksimal dari jamur dan lumut.

Kolaborasi ini tidak hanya fokus pada kualitas produk, tetapi juga mendukung agenda Asta Cita Pemerintahan Indonesia, khususnya dalam mendorong ekonomi hijau dan ekonomi biru.

“Melalui BUMA Paint, kami tidak hanya menghadirkan solusi pelapis anti bocor yang berkualitas, tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan biru yang sejalan dengan visi pembangunan nasional. Ini adalah langkah konkret untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ungkap Direktur Utama PT Sigma Utama Benny Frangky Simanjuntak.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, membuka lapangan usaha bagi kader GP Ansor di seluruh Indonesia, serta memperkuat kontribusi industri cat nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Karena kita tahu sekarang ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang melakukan layoff atau PHK. Dengan membuka jalur distribusi ini tentu bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dari Jakarta sampai pelosok-pelosok," pungkas Addin. (M-3)