Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

Anggota Paskibraka untuk HUT ke-80 RI Masih Ada yang Grogi?

Kautsar Widya Prabowo 
12/8/2025 15:58
Ilustrasi.(rumgapres)

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meninjau langsung gladi kotor upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) di halaman Istana Merdeka. Pras, sapaan akrabnya, menyebut ada beberapa anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang terlihat grogi.

"Hanya memang mungkin ya karena baru pertama kali menginjakkan kaki di Istana, ada beberapa yang agak-agak masih grogi. Kalau pengalaman kami, ini hanya karena belum terbiasa saja. Tapi insyaallah dari sorot matanya, adik-adik kita akan bisa tampil sebaik-baiknya," kata Pras di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (12/8).

Masih Adaptasi?

Pras menyebut para peserta upacara masih beradaptasi dalam gladi kotor ini. Ia juga telah mengantongi beberapa catatan mengenai jalannya gladi kotor secara menyeluruh.

Baca juga : Ada Pertunjukan Rahasia di Gelaran Upacara HUT ke-80 RI di Istana? Prasetyo Hadi Buka Suara

"Memang ya namanya masih gladi kotor, jadi belum sempurna. Sambil kita juga coba mengevaluasi mana yang sekiranya perlu kita perbaiki," terang Pras.

Terus Berlatih?

Lebih lanjut, ia menambahkan, para calon Paskibraka sebelumnya telah menjalani pelatihan di Cibubur sebelum berlatih di Istana Merdeka. Mereka akan dikukuhkan oleh Presiden Prabowo pada 13 Agustus 2025.

"Sebelum, sebelum gladi. (Pengukuhan) rencana tanggal 13," pungkas Pras. (Bob/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
