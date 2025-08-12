Headline
Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ada Pertunjukan Rahasia di Gelaran Upacara HUT ke-80 RI di Istana? Prasetyo Hadi Buka Suara

Kautsar Widya Prabowo 
12/8/2025 15:43
Ada Pertunjukan Rahasia di Gelaran Upacara HUT ke-80 RI di Istana? Prasetyo Hadi Buka Suara
Istana Negara, Jakarta.(Antara)

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap akan ada sejumlah kejutan yang ditampilkan para peserta upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI). Hal ini menjadi pembeda dari penyelenggaraan upacara HUT RI pada tahun-tahun sebelumnya.

Pras, sapaan akrabnya, menyebut pertunjukan kejutan ini belum dapat dibocorkan. Ia meyakini hal tersebut akan menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat Indonesia.

"Ya namanya surprise, nanti ditunggu pas hari H-nya. Kalau sudah diceritakan, ya nggak surprise lagi," ujar Pras usai meninjau gladi kotor upacara HUT ke-80 RI, di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (12/8).

Baca juga : Isu Reshuffle Mencuat, Mensesneg Sebut Belum Ada Pembahasan di Istana

Pengisi Acara?

Selain itu, Pras menyebut akan ada ribuan pengisi acara yang menyemarakkan upacara HUT RI. Hiburan tersebut dipilih berdasarkan masukan dari masyarakat.

"Jadi ada yang mengusulkan untuk ditambahkan ini dan itu, dan bagi kami, panitia, sepanjang bisa diakomodir dan tidak mengganggu acara inti, acara pokok, nggak ada masalah. Karena toh semangatnya semua ingin ikut berpartisipasi," bebernya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Metrotvnews.com dalam gladi kotor, sejumlah peserta upacara menampilkan tarian yang tengah viral di media sosial. Para peserta tersebut merupakan anggota Paskibraka, TNI, dan Polri. (Bob/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved