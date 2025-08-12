Ada Pertunjukan Rahasia di Gelaran Upacara HUT ke-80 RI di Istana? Prasetyo Hadi Buka Suara

Istana Negara, Jakarta.(Antara)

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap akan ada sejumlah kejutan yang ditampilkan para peserta upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI). Hal ini menjadi pembeda dari penyelenggaraan upacara HUT RI pada tahun-tahun sebelumnya.

Pras, sapaan akrabnya, menyebut pertunjukan kejutan ini belum dapat dibocorkan. Ia meyakini hal tersebut akan menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat Indonesia.

"Ya namanya surprise, nanti ditunggu pas hari H-nya. Kalau sudah diceritakan, ya nggak surprise lagi," ujar Pras usai meninjau gladi kotor upacara HUT ke-80 RI, di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (12/8).

Pengisi Acara?

Selain itu, Pras menyebut akan ada ribuan pengisi acara yang menyemarakkan upacara HUT RI. Hiburan tersebut dipilih berdasarkan masukan dari masyarakat.

"Jadi ada yang mengusulkan untuk ditambahkan ini dan itu, dan bagi kami, panitia, sepanjang bisa diakomodir dan tidak mengganggu acara inti, acara pokok, nggak ada masalah. Karena toh semangatnya semua ingin ikut berpartisipasi," bebernya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Metrotvnews.com dalam gladi kotor, sejumlah peserta upacara menampilkan tarian yang tengah viral di media sosial. Para peserta tersebut merupakan anggota Paskibraka, TNI, dan Polri. (Bob/P-3)