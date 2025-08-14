Kesiapan Upacara HUT ke-80 RI Hampir Sempurna

Gladi persiapan upacara HUtT ke-80 Kemerdekaan RI(Dok. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Kesiapan upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI dipastikan hampir sempurna. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan seluruh rangkaian acara, dari prosesi kirab hingga detik-detik proklamasi, berjalan mulus sesuai rencana berdasarkan hasil gladi bersih yang telah dilaksanakan.

“Secara umum, hampir semuanya sudah siap. Kalau pun ada evaluasi, sifatnya hanya penyempurnaan kecil. Prosesi kirab, peringatan detik-detik proklamasi, penampilan hiburan di Istana Merdeka, hingga atraksi TNI Angkatan Udara, semuanya sudah sesuai skenario,” kata Prasetyo di Jakarta, Kamis (14/8).

Ia memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari pasukan upacara, pengisi acara, hingga para personel di balik layar, yang telah bekerja keras memastikan kelancaran acara kenegaraan terbesar tahun ini. Menurutnya, keberhasilan peringatan kemerdekaan tidak lepas dari kerja sama berbagai elemen yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan.

Tahun ini, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) akan menampilkan inovasi dan modifikasi formasi khusus yang dirancang untuk menandai momentum 80 tahun kemerdekaan. Selain itu, rangkaian hiburan akan dihiasi penampilan kesenian dan kehadiran bintang tamu yang dirahasiakan hingga hari H sebagai kejutan bagi masyarakat.

“Semangatnya adalah bagaimana generasi penerus bangsa menunjukkan kecintaan kepada tanah air. Inilah cara kita menghormati para pendahulu dengan sepenuh jiwa dan raga. Siapa pun yang tampil, pada dasarnya kita semua adalah pahlawan dan seniman bagi bangsa ini,” ujarnya.

Sebagai penutup rangkaian, masyarakat Jakarta dan sekitarnya diundang untuk turut memeriahkan karnaval malam pada 17 Agustus. Untuk pertama kalinya, pawai malam akan digelar mulai pukul 19.30, dengan titik start di area Monumen Nasional menuju kawasan Sudirman-Thamrin.

“Kalau punya waktu luang, silakan datang dan saksikan. Ini pertama kalinya kita membuat karnaval malam hari, dan kami ingin seluruh warga merasakannya bersama,” pungkas Prasetyo. (Z-10)