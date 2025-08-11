HUT ke-80 RI, KAI Daop 4 Semarang Tawarkan Promo Merdeka Bayar 80% Harga Tiket untuk Perjalanan 17 Agustus

Logo promosi PTKAI HUT Kemerdekaan ke 80.(Dok PT KAI)

BULAN Agustus selalu membawa semangat yang berbeda. Udara penuh euforia kemerdekaan, bendera merah putih berkibar di setiap sudut, dan suasana liburan panjang membuat momen ini sayang untuk dilewatkan. Di tengah semarak perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, mengajak masyarakat untuk merayakannya dengan cara yang hemat, nyaman, dan berkesan lewat Promo Merdeka.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyampaikan bahwa dengan promo ini, pelanggan cukup membayar 80% dari harga tiket untuk keberangkatan khusus pada 17 Agustus 2025. Promo berlaku untuk pembelian tiket pada 12–17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

“Promo Merdeka ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya pelanggan di wilayah Daop 4 Semarang, agar dapat merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-80 dengan cara yang menyenangkan dan hemat. Cukup membayar 80% dari harga tiket, pelanggan dapat menikmati perjalanan kereta api pada 17 Agustus 2025 dengan aman, nyaman, dan selamat,” ujar Franoto, melalui keterangan resmi, Senin (11/8/2025).

Promo Merdeka berlaku untuk berbagai perjalanan kereta api komersial di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi, apakah kamu mau jelajah kuliner di Yogyakarta, ngopi santai di Bandung, atau sekadar pulang kampung ke kampung halaman tercinta semua bisa lebih hemat dengan tiket diskon ini.

Syarat dan Ketentuan

1. Pembelian tarif diskon ini dapat dilakukan di seluruh kanal penjualan pada tanggal 12 s.d. 17 Agustus 2025 untuk keberangkatan khusus pada tanggal 17 Agustus 2025.

2. Tarif diskon berlaku untuk KA komersial di Pulau Jawa dan Sumatera.

3. Tarif diskon tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya.

4. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan/atau diskon lainnya.

5. Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai aturan yang berlaku.

Meski promo, fleksibilitas tetap diberikan. Tiket dengan tarif Promo Merdeka masih bisa dibatalkan atau dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku. Jadi, kamu tetap punya ruang gerak kalau tiba-tiba rencana berubah.

“Semangat kemerdekaan adalah tentang kebebasan, dan kami ingin pelanggan memiliki kebebasan untuk menjelajahi berbagai destinasi dengan tarif yang terjangkau. Kami mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan Promo Merdeka ini karena jumlah tiketnya terbatas,” pungkas Franoto.

Yuk, rayakan kemerdekaan sambil berlibur dan berpetualang ke destinasi impian. Tiket Promo Merdeka ini terbatas, jadi jangan tunggu lama-lama. Segera pesan dan siapkan ranselmu dan pantau terus ketersediaannya di Access by KAI. (H-1)