Rayakan HUT ke-80 RI dengan Promo Spesial dan Keseruan di Sunlake Waterfront Resort!

BULAN Agustus menjadi waktu yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bulan ini, masyarakat dari berbagai penjuru negeri bersiap menyambut peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-80. Sebagai bagian dari perayaan, Sunlake Waterfront Resort & Convention menghiasi hotel dengan dekorasi menarik serta menawarkan berbagai promo kamar dan diskon pada layanan makanan dan minuman.
Promo kamar ini menawarkan harga menginap selama bulan Agustus dengan harga spesial Rp1.080.000 ++ untuk weekday, harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, gratis nasi goreng merdeka, laundry, gratis late check out sampai pukul 2 siang, dan diskon spa sebesar 10% dan harga Rp1.745.000++ untuk weekend termasuk sarapan untuk 3 orang, gratis nasi goreng merdeka, mie goreng merdeka, product minuman “tangan tangen”, gratis late check out sampai pukul 2 siang, diskon spa sebesar 10 dan kids activity.
“Tentunya dengan program promo yang kami tawarkan pada setiap bulannya dapat menjadikan liburan yang berkesan untuk para tamu kami. Bukan hanya pengalaman menginap saja, tetapi para tamu akan mendapatkan keseruan berlibur dengan aktifitas seru di area hotel,” ungkap Katarina Jessicca, Marcomm Sunlake Waterfront Resort & Convention.
Para tamu juga dimanjakan.dengan berbagai minuman dan makanan yang lezat diantaranya, minuman, Susu Soda Gembira dan Wedang Uwuh dengan harga Rp45,000 nett, terdapat juga promo Sate Nusantara dan Pepes Ikan dengan harga Rp80.000 nett.
Pada kesempatan kali ini, Sunlake Waterfront Resort & Convention juga bekerjasama dengan UMKM dengan cara memberikan tempat berjualan gratis selama bulan Agustus di lobby hotel. Hal ini juga dapat memberikan tambahan benefit untuk tamu yang ingin berbelanja sehingga tidak perlu repot keluar dari hotel. Tidak hanya itu, Sunlake Waterfront Resort & Convention juga memiliki banyak kegiatan menjelang ulang tahun Indonesia, yaitu:
Khusus untuk follower Instagram, Sunlake Waterfront Resort & Convention juga menyiapkan program giveaway dengan hadiah gratis menginap selama 2 hari 1 malam. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai promo dan giveway dapat langsung mengunjungi media sosial @sunlakeresort. (RO/Z-2)
