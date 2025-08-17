Ini Rekomendasi Wisata Sejarah dan Edukasi yang Bisa Kamu Kunjungi di Magelang - Yogyakarta saat Libur Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
SELAMAT Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Banyak kegiatan menarik bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, seperti mengikuti upacara bendera, lomba 17an, membaca buku sejarah, hingga mengunjungi wisata sejarah dan edukasi.
Banyak di Indonesia menyediakan wisata sejarah dan edukasi, termasuk di Magelang dan Yogyakarta. Berikut beberapa wisata sejarah dan edukasi yang ada di Magelang dan Yogyakarta.
Keraton Yogyakarta, yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga simbol budaya yang terus hidup dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Yogyakarta.
Dibangun pada 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, kompleks istana ini merepresentasikan filosofi tata ruang Jawa dan menjadi warisan hidup dari Kerajaan Mataram Islam yang masih lestari hingga kini.
Media Indonesia berkesempatan untuk datang berkunjung ke kawasan Keraton Yogyakarta pada Rabu (13/8) dalam rangkaian perjalanan Media Trip bersama Traveloka yang digelar pada 11-13 Agustus 2025 yang digelar oleh Traveloka.
Suasana yang kental dengan budaya Jawa dan sambutan hangat dan ramah dari orang-orang yang berada di Keraton Yogyakarta sangat melekat kuat di ingatan. Tak hanya itu, Media Indonesia juga bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara yang ramah dan rendah hati, berpendidikan, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan.
Keraton Yogyakarta menawarkan pengalaman mendalam bagi wisatawan yang ingin menyelami budaya Jawa secara autentik, mulai dari arsitektur klasik yang megah, prosesi adat yang masih rutin digelar, hingga koleksi pusaka dan pertunjukan seni tradisional.
Sebagai pusat budaya yang terus hidup dan berkembang, Keraton Yogyakarta juga menaungi berbagai destinasi wisata bersejarah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Yogyakarta, yaitu
Kagungan Dalem Kedhaton ialah komplek utama di Keraton Yogyakarta yang menampilkan koleksi pusaka kerajaan, kereta kuda, instrumen gamelan, serta dokumentasi visual sejarah Kesultanan Yogyakarta.
Taman Sari Keraton ialah bangunan bersejarah yang dulunya digunakan sebagai taman kerajaan. Destinasi ini dikenal dengan arsitektur khas perpaduan Jawa, Portugis, dan Belanda, dengan dua lorong bawah tanah yakni urung-urung (lorong) Timur dan Urung-urung Sumur Gumuling. Taman Sari kini menjadi salah satu spot wisata heritage yang paling ikonik di Yogyakarta.
Kemitraan dengan Traveloka turut mendorong pertumbuhan jumlah pengunjung ke berbagai destinasi wisata bersejarah tersebut. Kemudahan pembelian tiket melalui platform Traveloka membuat pengunjung dapat menikmati kunjungan tanpa harus mengantre, sehingga pengalaman ke destinasi itu menjadi lebih mudah dan menyenangkan.
“Kemitraan ini menjadi langkah positif untuk mendekatkan kembali masyarakat, terutama generasi muda, pada nilai-nilai sejarah dan budaya yang dimiliki Yogyakarta. Situs-situs seperti Kagungan Dalem Museum atau museum milik Kraton Yogyakarta seperti unit Kedhaton, unit Wahanarat maupun Taman Sari, hingga Benteng Vredeburg bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga ruang untuk menyelami kekayaan sejarah,” kata Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara.
Sebagai peninggalan kolonial tertua di kota Yogyakarta, Museum Benteng Vredeburg menawarkan lebih dari sekedar pengalaman wisata sejarah. Museum ini dikelola oleh Museum dan Cagar Budaya (MCB) sebuah badan layanan umum pengelola museum dan cagar budaya, yang berkomitmen pada transformasi pelayanan publik, menampilkan narasi sejarah yang komprehensif mulai dari era Diponegoro hingga Orde Baru.
Lebih dari 7 ribu benda bersejarah, termasuk peralatan rumah tangga dan peralatan perang, serta benda-benda yang pernah digunakan oleh tokoh proklamator Indonesia, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta ada di museum ini. Terletak strategis dekat Jalan Malioboro dan sejumlah objek wisata lainnya di Yogyakarta, museum ini tidak hanya menjadi pusat kajian sejarah perjuangan nasional tetapi juga destinasi wisata ikonik yang wajib dikunjungi.
Sebagai community hub yang merayakan kebudayaan Nusantara, Museum Benteng Vredeburg memperkuat peranannya sebagai paru-paru kota dengan menyediakan ruang terbuka hijau yang asri di tengah kesibukan Yogyakarta. Pengunjung dapat menikmati keindahan bangunan estetik yang ideal untuk konten media sosial, sambil mengikuti program publik menarik.
Dengan kemudahan akses dan tiket masuk yang terjangkau, museum ini tidak hanya menawarkan wawasan sejarah yang mendalam tetapi juga menjadi platform bagi aktivitas budaya dan pelestarian sejarah, mengakomodasi kebutuhan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan museum.
Beralih ke Magelang, Jawa Tengah, tentu salah satu tujuan wisata yang menarik dikunjungi ialah Candi Borobudur. Candi ini ialah peninggalan agung dari peradaban Buddha dan tercatat sebagai salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO serta destinasi spiritual berbasis budaya di Indonesia.
Dibangun pada abad ke-8 oleh Dinasti Syailendra, candi megah ini bukan hanya simbol kejayaan masa lalu, tetapi juga pusat spiritual dan budaya yang terus hidup hingga kini. Setiap tingkat pada struktur Candi Borobudur, ribuan panel relief dan ratusan arca Buddha, yang menghadirkan pengalaman yang sarat makna bagi pengunjung di seluruh dunia.
Pengelolaan Kawasan Borobudur berada di bawah naungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (PT TWC) atau InJourney Destination Management. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri sejak 1980, InJourney Destination Management berkomitmen dalam menjaga, merawat dan mengembangkan destinasi-destinasi budaya Indonesia agar tetap relevan dan menarik baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
InJourney Destination Management juga menaungi pertunjukan budaya ikonik Ramayana Ballet Prambanan, sebuah atraksi seni pertunjukan yang memadukan kisah Ramayana dengan latar kemegahan Candi Prambanan.
Sebagai kompleks wisata budaya yang luas dan beragam, Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur juga dilengkapi dengan berbagai titik menarik seperti Bukit Dagi untuk menikmati pagi yang tenang dengan latar Candi Borobudur, Taman Lumbini sebagai ruang terbuka hijau untuk bersantai dan menikmati aktivitas budaya, Museum Kapal Samudraraksa yang menghadirkan
kisah kejayaan maritim Nusantara melalui replika kapal dan diorama edukatif serta keberadaan Kampung Seni Borobudur sebagai pintu masuk yang representatif dan rumah bagi UMKM lokal untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sejak terselenggaranya kerjasama antara PT TWC dan Traveloka sejak 2019, transaksi penjualan tiket melalui aplikasi Traveloka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat hingga Juli 2025 mengalami peningkatan sekitar 173%.
Yusuf Eko Nugroho selaku Pgs. Commercial Group Head PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC) menjelaskan sebagai salah satu destinasi pariwisata spiritual berbasis budaya unggulan Indonesia, Candi Borobudur kini dikelola dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.
"Kami percaya kemitraan dengan Traveloka berperan penting dalam memperluas akses wisatawan ke Borobudur dan memperkenalkan kekayaan budaya yang dimilikinya. Sejak mulai berkolaborasi pada 2019, terdapat pemesan tiket online melalui platform Traveloka mengalami kenaikan sekitar 173%. Lebih dari sekadar pertumbuhan bisnis, kami berharap kolaborasi ini terus membuka peluang untuk menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi wisatawan dan memperkuat ekosistem pariwisata nasional," katanya.
“Candi Borobudur masa kini tidak hanya memberikan pengalaman liburan semata, namun lebih pengalaman mendalam atas keagungan dan kemegahan Candi Borobudur. Sebagai destinasi berbasis spiritual dan cultural, Candi Borobudur merupakan sumber nilai-nilai spiritual, keluhuran, dan kemanusiaan universal. Melalui pengembangan spiritual tourism, diharapkan pengunjung bisa memaknai lebih dalam tentang Borobudur yang ikut berperan dalam pelestarian, tidak hanya fisiknya, namun juga nilai-nilai luhur di dalamnya," ungkap AY Suhartanto selaku Commercial / Customer Experience Group Head PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC).
Seluruh layanan mitra yang digunakan selama media trip di Yogyakarta dan Magelang tersedia di platform Traveloka. Mulai dari akomodasi, transportasi, hingga aktivitas wisata, semua dapat diakses.
Perjalanan Media Trip bersama Traveloka yang dilaksanakan pada 11-13 Agustus 2025 yang digelar oleh Traveloka merupakan bagian dari kampanye Pesta Diskon 17-an Traveloka.
"Perjalanan ini juga merupakan bagian dari kampanye Pesta Diskon 17-an Traveloka, yang dihadirkan dalam semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berlangsung hingga 17 Agustus 2025, kampanye ini mengajak masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang bermakna melalui eksplorasi budaya, kuliner lokal, dan destinasi-destinasi Nusantara. Lewat beragam penawaran menarik, Traveloka tak hanya mendorong minat bepergian tetapi juga memperkuat kontribusi nyata terhadap ekonomi lokal dan pelestarian budaya," kata Albert, Co-founder, Traveloka.
Lebih lanjut, Albert mengungkapkan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi super-prioritas Indonesia, menyuguhkan perpaduan budaya, tradisi, dan kehangatan masyarakat dalam desa-desa wisatanya. Sementara Magelang yang kaya dengan warisan sejarah menghadirkan pengalaman yang tak kalah menarik. Keunikan ini menjadikan keduanya destinasi populer bagi wisatawan yang semakin mengutamakan perjalanan yang autentik dan bermakna.
"Komitmen kami tetap sama: menghadirkan pengalaman menjelajah yang menyenangkan sekaligus membawa dampak positif bagi komunitas lokal dan industri pariwisata secara luas. Komitmen ini kami wujudkan lewat kolaborasi erat dengan para mitra transportasi, akomodasi, hingga aktivitas wisata untuk memperluas akses dan visibilitas, serta menciptakan dampak bisnis jangka panjang," ungkap Albert.
"Selaras dengan tren wisata saat ini, di mana 70% wisatawan Indonesia memilih liburan domestik karena kenyamanan dan keterjangkauannya, sementara 37% mencari pengalaman yang kaya akan nilai budaya dan sejarah," sambungnya. (H-2)
