Ini Rekomendasi Wisata Sejarah dan Edukasi yang Bisa Kamu Kunjungi di Magelang - Yogyakarta saat Libur Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia

SELAMAT Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Banyak kegiatan menarik bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, seperti mengikuti upacara bendera, lomba 17an, membaca buku sejarah, hingga mengunjungi wisata sejarah dan edukasi.

Banyak di Indonesia menyediakan wisata sejarah dan edukasi, termasuk di Magelang dan Yogyakarta. Berikut beberapa wisata sejarah dan edukasi yang ada di Magelang dan Yogyakarta.

Keraton Yogyakarta Keraton Yogyakarta, yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga simbol budaya yang terus hidup dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Yogyakarta. Baca juga : Jaksa Agung Tegaskan Kedaulatan dengan Penegakan Hukum Beradab dalam Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia Dibangun pada 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, kompleks istana ini merepresentasikan filosofi tata ruang Jawa dan menjadi warisan hidup dari Kerajaan Mataram Islam yang masih lestari hingga kini. Media Indonesia berkesempatan untuk datang berkunjung ke kawasan Keraton Yogyakarta pada Rabu (13/8) dalam rangkaian perjalanan Media Trip bersama Traveloka yang digelar pada 11-13 Agustus 2025 yang digelar oleh Traveloka. Suasana yang kental dengan budaya Jawa dan sambutan hangat dan ramah dari orang-orang yang berada di Keraton Yogyakarta sangat melekat kuat di ingatan. Tak hanya itu, Media Indonesia juga bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara yang ramah dan rendah hati, berpendidikan, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan. Baca juga : Hari Kemerdekaan Indonesia, Kementerian Kebudayaan Peringati Perumusan Naskah Proklamasi Keraton Yogyakarta menawarkan pengalaman mendalam bagi wisatawan yang ingin menyelami budaya Jawa secara autentik, mulai dari arsitektur klasik yang megah, prosesi adat yang masih rutin digelar, hingga koleksi pusaka dan pertunjukan seni tradisional. Sebagai pusat budaya yang terus hidup dan berkembang, Keraton Yogyakarta juga menaungi berbagai destinasi wisata bersejarah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Yogyakarta, yaitu Kagungan Dalem Kedhaton Keraton Yogyakarta Kagungan Dalem Kedhaton ialah komplek utama di Keraton Yogyakarta yang menampilkan koleksi pusaka kerajaan, kereta kuda, instrumen gamelan, serta dokumentasi visual sejarah Kesultanan Yogyakarta. Kagungan Dalem Taman Sari Keraton Taman Sari Keraton ialah bangunan bersejarah yang dulunya digunakan sebagai taman kerajaan. Destinasi ini dikenal dengan arsitektur khas perpaduan Jawa, Portugis, dan Belanda, dengan dua lorong bawah tanah yakni urung-urung (lorong) Timur dan Urung-urung Sumur Gumuling. Taman Sari kini menjadi salah satu spot wisata heritage yang paling ikonik di Yogyakarta. Kemitraan dengan Traveloka turut mendorong pertumbuhan jumlah pengunjung ke berbagai destinasi wisata bersejarah tersebut. Kemudahan pembelian tiket melalui platform Traveloka membuat pengunjung dapat menikmati kunjungan tanpa harus mengantre, sehingga pengalaman ke destinasi itu menjadi lebih mudah dan menyenangkan. “Kemitraan ini menjadi langkah positif untuk mendekatkan kembali masyarakat, terutama generasi muda, pada nilai-nilai sejarah dan budaya yang dimiliki Yogyakarta. Situs-situs seperti Kagungan Dalem Museum atau museum milik Kraton Yogyakarta seperti unit Kedhaton, unit Wahanarat maupun Taman Sari, hingga Benteng Vredeburg bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga ruang untuk menyelami kekayaan sejarah,” kata Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara.

Museum Benteng Vredeburg Sebagai peninggalan kolonial tertua di kota Yogyakarta, Museum Benteng Vredeburg menawarkan lebih dari sekedar pengalaman wisata sejarah. Museum ini dikelola oleh Museum dan Cagar Budaya (MCB) sebuah badan layanan umum pengelola museum dan cagar budaya, yang berkomitmen pada transformasi pelayanan publik, menampilkan narasi sejarah yang komprehensif mulai dari era Diponegoro hingga Orde Baru. Lebih dari 7 ribu benda bersejarah, termasuk peralatan rumah tangga dan peralatan perang, serta benda-benda yang pernah digunakan oleh tokoh proklamator Indonesia, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta ada di museum ini. Terletak strategis dekat Jalan Malioboro dan sejumlah objek wisata lainnya di Yogyakarta, museum ini tidak hanya menjadi pusat kajian sejarah perjuangan nasional tetapi juga destinasi wisata ikonik yang wajib dikunjungi. Sebagai community hub yang merayakan kebudayaan Nusantara, Museum Benteng Vredeburg memperkuat peranannya sebagai paru-paru kota dengan menyediakan ruang terbuka hijau yang asri di tengah kesibukan Yogyakarta. Pengunjung dapat menikmati keindahan bangunan estetik yang ideal untuk konten media sosial, sambil mengikuti program publik menarik. Dengan kemudahan akses dan tiket masuk yang terjangkau, museum ini tidak hanya menawarkan wawasan sejarah yang mendalam tetapi juga menjadi platform bagi aktivitas budaya dan pelestarian sejarah, mengakomodasi kebutuhan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan museum.