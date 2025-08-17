Di Hari Kemerdekaan Indonesia, Mentan Tegaskan Indonesia Siap Percepat Swasembada Pangan pada 2025

Headline
DI momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa bangsa Indonesia siap mempercepat pencapaian swasembada pangan dalam waktu dekat. Peringatan HUT RI kali ini menjadi tonggak penting bagi sektor pertanian untuk melakukan lompatan besar.
“Ini Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita jadikan momen bersejarah ini untuk melompat secara eksponensial di semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” ujar Amran saat memimpin upacara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).
Mentan menegaskan, capaian ini tidak terlepas dari arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta kerja keras jajaran Kementan dan para petani. Dengan dukungan tersebut, target swasembada pangan yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun kini dipercepat menjadi hanya satu tahun.
Hingga September 2025, produksi beras nasional diproyeksikan surplus 4,86 juta ton. Stok beras di Perum Bulog juga mencatat rekor baru dengan jumlah 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) naik 122% melampaui target pemerintah.
Keberhasilan ini diakui lembaga internasional seperti USDA, FAO, dan BPS, yang menilai Indonesia berada di jalur tepat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Sejak Januari 2025, Indonesia resmi berhenti mengimpor beras. Hal ini turut menurunkan harga beras dunia dari US$460 menjadi US$370 per ton, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas pangan global.
“Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan dunia,” jelas Amran.
Di akhir pidatonya, Mentan Amran menegaskan bahwa swasembada pangan adalah bentuk kemerdekaan sejati bagi bangsa.
“Tanpa pangan, negara bisa bermasalah. Dengan pangan yang kuat, bangsa ini berdiri tegak. Inilah makna sejati kemerdekaan yang kita wujudkan di Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini,” pungkasnya. (Z-10)
