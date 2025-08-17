Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Presiden Prabowo Perdana Pimpin Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia

M Ilham Ramadhan Avisena
17/8/2025 13:25
Presiden Prabowo Perdana Pimpin Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia
Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia.(MI/Ramdani)

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Bertindak sebagai inspektur upacara, Prabowo tampil mengenakan pakaian adat Melayu.

Tema peringatan tahun ini adalah: “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Dalam prosesi sakral, Presiden Prabowo membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan sebelum pengibaran bendera Merah Putih, kemudian mencium sang saka merah putih usai diserahkan kepada Paskibraka.

Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco menilai, momen tersebut bersejarah karena menjadi kali pertama Prabowo membaca teks proklamasi sebagai Presiden.

Baca juga : Derap Kuda, Deru Motoris, dan Sakralnya Merah Putih di Hari Kemerdekaan Indonesia

“Kalau inspektur upacara memang biasa membaca teks proklamasi. Tapi ini momentum bersejarah, karena untuk pertama kali Presiden Prabowo membacakannya di HUT ke-80 Kemerdekaan,” ujarnya.

Dasco juga menekankan, perayaan kali ini terasa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Hari ini kita merayakan kemerdekaan dengan kesan yang sangat istimewa. Ada kekuatan alutsista yang ditampilkan, kekompakan TNI–Polri, serta ragam kesenian yang jarang kita lihat sebelumnya,” pungkasnya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved