Presiden Prabowo Perdana Pimpin Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia

Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia.(MI/Ramdani)

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Bertindak sebagai inspektur upacara, Prabowo tampil mengenakan pakaian adat Melayu.

Tema peringatan tahun ini adalah: “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Dalam prosesi sakral, Presiden Prabowo membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan sebelum pengibaran bendera Merah Putih, kemudian mencium sang saka merah putih usai diserahkan kepada Paskibraka.

Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco menilai, momen tersebut bersejarah karena menjadi kali pertama Prabowo membaca teks proklamasi sebagai Presiden.

“Kalau inspektur upacara memang biasa membaca teks proklamasi. Tapi ini momentum bersejarah, karena untuk pertama kali Presiden Prabowo membacakannya di HUT ke-80 Kemerdekaan,” ujarnya.

Dasco juga menekankan, perayaan kali ini terasa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Hari ini kita merayakan kemerdekaan dengan kesan yang sangat istimewa. Ada kekuatan alutsista yang ditampilkan, kekompakan TNI–Polri, serta ragam kesenian yang jarang kita lihat sebelumnya,” pungkasnya.