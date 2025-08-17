Presiden Prabowo Perdana Pimpin Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Bertindak sebagai inspektur upacara, Prabowo tampil mengenakan pakaian adat Melayu.
Tema peringatan tahun ini adalah: “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Dalam prosesi sakral, Presiden Prabowo membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan sebelum pengibaran bendera Merah Putih, kemudian mencium sang saka merah putih usai diserahkan kepada Paskibraka.
Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco menilai, momen tersebut bersejarah karena menjadi kali pertama Prabowo membaca teks proklamasi sebagai Presiden.
“Kalau inspektur upacara memang biasa membaca teks proklamasi. Tapi ini momentum bersejarah, karena untuk pertama kali Presiden Prabowo membacakannya di HUT ke-80 Kemerdekaan,” ujarnya.
Dasco juga menekankan, perayaan kali ini terasa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Hari ini kita merayakan kemerdekaan dengan kesan yang sangat istimewa. Ada kekuatan alutsista yang ditampilkan, kekompakan TNI–Polri, serta ragam kesenian yang jarang kita lihat sebelumnya,” pungkasnya.
WAKIL Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menjadi inspektur upacara (irup) pada pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI, Minggu (17/8) lantaran Bupati Sudewo sakit
Istana Merdeka mendadak berubah menjadi panggung dansa pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80
MOMENTUM HUT ke-80 RI dimanfaatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar tausiyah di kawasan Blok M.
Sebelum upacara hari kemerdekaan indonea dimulai, panggung seni terlebih dahulu dibuka dengan penampilan Gita Bahana Nusantara (GBN), dilanjutkan penampilan Endah Laras dengan Tanah Airku.
Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia membawa pesan penting bahwa persatuan menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan mewujudkan kemajuan bangsa.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).
Kirab Bendera Pusaka dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu 17 Agustus 2025, menghadirkan kisah membanggakan dari para peserta yang terlibat.
Masyarakat diimbau untuk menghentikan seluruh aktivitasnya pada pukul 10.17 WIB sampai pukul 10.20 WIB sekitar 3 menit untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meminta jajarannya untuk profesional dan humanis dalam pelaksanaan Operasi Merdeka Jaya untuk pengamanan HUT ke-80 RI
