Ustaz Das’ad Latif.(Dok. Istimewa)

MOMENTUM HUT ke-80 RI dimanfaatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar tausiyah di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8). Acara tersebut dihadiri para petinggi PSI, termasuk Ketua Umum Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono.

Dalam tausiyahnya, Ustaz Das’ad Latif menilai kader PSI patut berbangga karena memiliki ketua umum berusia muda. “Sebagai parpol kita patut bersyukur kepada Allah, kenapa? Karena satu-satunya partai di Indonesia yang ketua umumnya anak muda adalah PSI,” ujar Das’ad dalam keterangan yang diterima, Minggu (17/8).

Lebih jauh, Das’ad menyinggung sejarah pergerakan Islam yang juga banyak dimulai oleh kaum muda.

“Muhammad SAW 40 tahun anak muda, Abu Bakar Sidiq anak muda, Usman bin Affan anak muda, Abdurrahman bin Auf anak muda. Anak muda yang sudah mapan ekonominya. Kenapa? Supaya tidak kau jual nama partaimu,” tandasnya..

Das'ad juga mengingatkan bahaya jika ada politisi yang masuk partai tanpa kesiapan dan hanya memikirkan mencari kekayaan. “Partai hadir untuk menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara, bukan memeras negara. Kalau ada orang berpartai cari uang, dia akan gunakan partainya merampok negara. Jadi anak muda, jangan kamu dari kecil sudah berpikiran cari uang di partai. Kalau cari uang, jangan kau pengurus partai, jadilah pengusaha,” tandasnya.

Selain Kaesang dan Erina, hadir pula jajaran pengurus PSI seperti Sekjen Raja Juli Antoni, Dewan Pembina Grace Natalie, Isyana Bagoes Oka, Andi Saiful Haq, Endang Tirtana dan Andy Budiman. (I-1)