Lomba Panco dan Makan Kerupuk ala Saleh Husin

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah buat bangsa Indonesia, karena tepat hari tersebut bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Setiap tahun kita semua memperingatinya dengan berbagai kegiatan, termasuk aneka lomba rakyat yang dilakukan diberbagai lapisan masyarakat.
Tidak ketinggalan mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin mengikuti berbagai lomba rakyat seperti lomba makan kerupuk, adu panco, lomba keluarin bola dari dalam boks, dan lainlain. Lomba ini diikuti oleh sejumlah warga perumahan tanpa melihat status sosialnya semua berbaur menjadi satu.
Tidak ketinggalan juga ada mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan beberapa perwira tingga TNI maupun Polri ikut berbaur mengikuti lomba. Acara menjadi tambah meriah karena para anak maupun cucu juga turut serta mengikuti lomba guna meramaikan perayaan 17 agustus.
"Memang kami warga kompleks perumahan ini dikenal sangat guyub. Setiap tahun selalu semarak melaksanakan berbagai aneka lomba rakyat khas 17 Agustus dan selalu ramai. Apalagi ditambah oleh ibu-ibu kompleks yang ikut menjual berbagai aneka makanan dan minuman yang enak dan lezat sehingga menjadi buaruan para peserta," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin.
"Saya memang rutin setiap tahun mengikuti lomba tersebut termasuk saat saya masih menjabat sebagai menteri. Pagi saya hadiri acara di Istana. Terus buru buru balik untuk ikut meramaikan acara kemerdekaan bersama warga dan selalu seru dan meriah," ujar Saleh. (RO/I-2)
HUT Ke-80 RI, semangat nasionalisme tidak hanya bisa diwujudkan lewat upacara bendera atau mengunjungi tempat bersejarah atau destinasi lokal yang menarik.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, seluruh mal di bawah naungan LMI menghadirkan pengalaman unik yang berbeda di setiap lokasi.
Sejak 2021, Nippon Paint telah mendonasikan total 85.008 liter cat untuk pengecatan kapal nelayan.
Pengemudi Ojek Daring Lomba Menghias Tumpeng dan Motor
Kehadiran layanan ini menjadi momen bersejarah yang 'memerdekakan' warga dari keterbatasan air berkualitas yang selama ini membelenggu kehidupan mereka.
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan pesan penuh harapan bagi bangsa Indonesia.
UNTUK memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatra Utara menghadirkan perayaan kemerdekaan yang unik.
Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang telah melekat dalam budaya masyarakat Kalimalang dan sekitarnya sejak puluhan tahun lalu.
Dengan mengangkat karya intelektual, dialog kebangsaan, serta semangat persatuan, acara ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam membangun Indonesia.
