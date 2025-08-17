Lomba Panco dan Makan Kerupuk ala Saleh Husin

Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin mengikuti berbagai lomba rakyat seperti adu panco.(Dokpri)

17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah buat bangsa Indonesia, karena tepat hari tersebut bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Setiap tahun kita semua memperingatinya dengan berbagai kegiatan, termasuk aneka lomba rakyat yang dilakukan diberbagai lapisan masyarakat.

Tidak ketinggalan mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin mengikuti berbagai lomba rakyat seperti lomba makan kerupuk, adu panco, lomba keluarin bola dari dalam boks, dan lainlain. Lomba ini diikuti oleh sejumlah warga perumahan tanpa melihat status sosialnya semua berbaur menjadi satu.

Tidak ketinggalan juga ada mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan beberapa perwira tingga TNI maupun Polri ikut berbaur mengikuti lomba. Acara menjadi tambah meriah karena para anak maupun cucu juga turut serta mengikuti lomba guna meramaikan perayaan 17 agustus.

"Memang kami warga kompleks perumahan ini dikenal sangat guyub. Setiap tahun selalu semarak melaksanakan berbagai aneka lomba rakyat khas 17 Agustus dan selalu ramai. Apalagi ditambah oleh ibu-ibu kompleks yang ikut menjual berbagai aneka makanan dan minuman yang enak dan lezat sehingga menjadi buaruan para peserta," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin.

"Saya memang rutin setiap tahun mengikuti lomba tersebut termasuk saat saya masih menjabat sebagai menteri. Pagi saya hadiri acara di Istana. Terus buru buru balik untuk ikut meramaikan acara kemerdekaan bersama warga dan selalu seru dan meriah," ujar Saleh. (RO/I-2)