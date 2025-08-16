Wonderful Nusantara, Rayakan 80 Tahun Kemerdekaan RI di Lippo Malls

Menyambut dan memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Lippo Malls Indonesia (LMI) mengajak seluruh masyarakat merayakan momen bersejarah ini melalui rangkaian acara bertema 'Wonderful Nusantara'.(Dok. Lippo Malls Indonesia)

MENYAMBUT dan memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Lippo Malls Indonesia (LMI) mengajak seluruh masyarakat merayakan momen bersejarah ini melalui rangkaian acara bertema 'Wonderful Nusantara'.

Sepanjang Agustus 2025, pengunjung akan dimanjakan dengan kekayaan budaya Tanah Air, mulai dari kuliner khas, warisan busana, pertunjukan seni dan tarian daerah, hingga lomba rakyat yang sarat makna kebersamaan.

Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, seluruh mal di bawah naungan LMI menghadirkan pengalaman unik yang berbeda di setiap lokasi. Masyarakat dapat memilih untuk menjelajahi cita rasa kuliner autentik, menyaksikan pagelaran budaya, atau berpartisipasi dalam permainan tradisional yang penuh nostalgia.

Festival Kuliner Nusantara

Rangkaian kegiatan ini menghadirkan beragam hidangan khas Nusantara dari berbagai daerah, mulai dari makanan tradisional hingga kreasi modern yang disajikan dalam satu lokasi. Melalui festival ini, pengunjung dapat menikmati cita rasa autentik Nusantara, mengenal cerita di balik setiap kuliner, dan merasakan kekayaan budaya Indonesia lewat pengalaman rasa yang tercipta pada setiap sajian.

Wonderful Kuliner Nusantara dapat dijumpai pengunjung di Lippo Mall Puri, Gajah Mada Plaza, Cibubur Junction, Tamini Square, Maxxbox Lippo Village, Sun Plaza, Palembang Icon, Malang Town Square, Lippo Plaza Batu, dan Lippo Plaza Jember.

Keragaman kopi khas Nusantara juga ditampilkan di Lippo Mall Kemang untuk memperkaya pengetahuan pengunjung tentang keberagaman dan rasa kopi Nusantara.

Bazar produk Nusantara

Bazar dan juga fashion show produk Nusantara dengan menampilkan koleksi kain dan busana Nusantara menjadi perayaan pesona wastra Indonesia yang memadukan keindahan ragam kain tradisional dengan kreasi busana modern bernuansa budaya.

Pengunjung dapat menikmati pameran dan penjualan batik, tenun, songket, serta kain khas daerah lainnya. Bazar Nusantara dpat dinikmati di Lippo Mall Puri, Lippo Mall Kemang, Sun Plaza Medan, juga Palembang Icon, dan untuk fashion show dengan tema Heritage Motion Nusantara diselenggarakan di Plaza Medan Fair.

Budaya Nusantara

Perayaan kekayaan tradisi Indonesia melalui seni, musik, tarian, dan karya lokal yang mempersatukan keberagaman juga dihadirkan di Lippo Malls untuk memberikan hiburan kepada pengunjung.

Berbagai tradisi Indonesia yang ditampilkan antara lain pagelaran busana heritage dan kebaya Nusantara, tarian daerah seperti Tari Ratoh Jaroe, Tari Jaipong, Tari Kreasi Nusantara, dan tari tradisional dari berbagai provinsi, pameran seni dan fotografi, pertunjukan musik etnik, parade budaya, serta penampilan kesenian daerah seperti Aceh Tanah Rencong, Betawi, dan Sunda.

Wonderful Budaya Nusantara dapat dinikmati pengunjung di Senayan Park, Lippo Mall Nusantara, Pluit Village, Lippo Plaza Kramat Jati, Tamini Square, Maxxbox Lippo Village, Lippo Plaza Ekalokasari Bogor, Lippo Plaza Keboen Raya Bogor, Istana Plaza, Blu Plaza, Citywalk Lippo Cikarang, Depok Town Square, Lippo Mall Cikarang, Meikarta District 1, Mall of Serang, Metropolis Town Square, Sun Plaza, Plaza Medan Fair, Lippo Plaza Medan, Plaza Aceh, Lippo Plaza Jambi, Lippo Plaza Sidoarjo, Malang Town Square, Lippo Plaza Jember, Lippo Mall Kuta, dan Kudus Extension Mall.

Lomba Agustusan

Perlombaan dan permainan rakyat juga digelar di Lippo Malls yang dapat dimaknai sebagai salah satu cara merayakan kemerdekaan dengan kebersamaan, mempererat persatuan, dan menumbuhkan semangat juang rakyat Indonesia.

Berbagai lomba khas 17-an, mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, lomba tarik tambang, lomba bakiak, lomba memasukkan pensil dalam botol, lomba menghias sepeda merah putih, hingga permainan rakyat modern seperti ular tangga raksasa dan 'Squid Game' versi kemerdekaan, disiapkan Lippo Malls pada setiap akhir pekan, yaitu hari Sabtu–Minggu, pada tanggal 16–17 dan 23–24 Agustus 2025, di berbagai mal Lippo Malls Indonesia.

Santiwati Basuki, selaku Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia, mengatakan, "Melalui tema Wonderful Nusantara, kami ingin menghadirkan momen di mana masyarakat dapat menikmati dan merasakan keberagaman Indonesia, mulai dari kuliner, tarian, hingga busana daerah. Kami berharap kegiatan ini mampu menginspirasi rasa persatuan, mempererat silaturahmi, membangkitkan semangat nasionalisme, serta mengangkat kebhinekaan yang menjadi kekuatan bangsa." (E-1)