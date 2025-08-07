Deretan Pengisi Acara HUT RI di Istana dari Tahun ke Tahun

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
AGUSTUS selalu menjadi bulan yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Di bulan inilah kemerdekaan bangsa yang diperjuangkan dengan pengorbanan para pahlawan akhirnya terwujud.
Tiap 17 Agustus, masyarakat di seluruh penjuru negeri menyambut Hari Kemerdekaan dengan antusias. Ajang ini menjadi kesempatan mengenang perjuangan para pahlawan lewat aneka kegiatan yang penuh semangat.
Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Di antaranya menggratiskan layanan transportasi, menetapkan hari libur nasional, hingga menggelar upacara dan hiburan di Istana Negara.
Upacara dan hiburan di Istana yang dilakukan pada Hari Kemerdekaan biasanya mengundang masyarakat umum. Masyarakat yang diundang biasanya telah diseleksi terlebih dahulu sebelum dapat mengikuti kegiatan.
Nantinya, masyarakat yang berkesempatan masuk dapat melihat berbagai macam prosesi pengibaran bendera secara langsung di Istana Negara. Sejumlah pengisi acara akan menghibur para tamu yang hadir.
Pengisi acara biasanya diundang dari kalangan artis lokal untuk menyanyikan beberapa lagu nasional. Dari tahun ke tahun pengisi acara yang diundang Istana selalu berbeda, tergantung pada apa yang sedang ramai di masyarakat kala itu.
Deretan pengisi acara yang tampil di Istana dari tahun ke tahun.
Sedangkan, sampai saat ini, belum terdapat pengumuman resmi mengenai siapa saja artis yang akan tampil sebagai pengisi acara dalam perayaan HUT RI ke?80.
Meski begitu, perayaan 17 Agustus tahun ini dipastikan berlangsung semarak, mengingat Istana telah menyebarkan sebanyak 8.000 undangan, di mana 80% di antaranya ditujukan bagi masyarakat umum.
Tak hanya itu, perayaan HUT ke-80 RI di Istana Negara tahun ini juga akan mengusung tema besar “Indonesia Emas 2045” sebagai bentuk refleksi dan visi menuju satu abad kemerdekaan. Setiap elemen dekorasi, busana petugas upacara, hingga isi pertunjukan disusun untuk merepresentasikan semangat kemajuan serta kekayaan budaya Indonesia yang beragam.
Menariknya, tahun ini Istana juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam parade busana adat nusantara, yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai provinsi. Parade ini mencerminkan kekayaan budaya Tanah Air. Selain itu, parade ini juga menjadi perwujudan nyata dari semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” (Kemensetneg/Z-2)
Simak daftar lengkap hari libur nasional, hari besar nasional dan internasional di bulan Agustus 2025.
Peringatan Hari Kemerdekaan digunakan sebagai wahana interaksi antara Aruna dan para nelayan, picker, supplier, dan keluarga pesisir lainnya.
BNI sukses membawa layanan mobile banking terbarunya, wondr by BNI, ke lima kota pusat keuangan dunia. Aplikasi yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan finansial
Nicole Kidman, mengungkapkan caranya menjaga profil rendah saat bepergian, termasuk saat mengunjungi Fire Island untuk menghadiri pesta Hari Kemerdekaan.
Berlari dengan tema kemerdekaan menjadi aktivitas populer di kalangan runners, salah satu tujuannya untuk mengobarkan semangat pantang menyerah dan kemerdekaan
Kisah perjuangan Wage Rudolf Supratman dalam menciptakan lagu "Indonesia Raya" yang menjadi lagu kebangsaan.
Simak susunan upacara pengibaran bendera HUT RI yang lengkap dan mudah diterapkan untuk tingkat sekolah, kantor, dan desa.
Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang.
Pemberian insentif sebesar Rp300 ribu per bulan masih jauh dari janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Bertepatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Rosadi membentangkan bendera merah putih sepanjang 680 meter. Dia memasang bendera itu di sepanjang ruas jalan di wilayah tempat tinggalnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved