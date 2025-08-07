Deretan Pengisi Acara HUT RI di Istana dari Tahun ke Tahun

Putri Ariyani saat tampil di Istana Merdeka(sekretariat negara)

AGUSTUS selalu menjadi bulan yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Di bulan inilah kemerdekaan bangsa yang diperjuangkan dengan pengorbanan para pahlawan akhirnya terwujud.

Tiap 17 Agustus, masyarakat di seluruh penjuru negeri menyambut Hari Kemerdekaan dengan antusias. Ajang ini menjadi kesempatan mengenang perjuangan para pahlawan lewat aneka kegiatan yang penuh semangat.

Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Di antaranya menggratiskan layanan transportasi, menetapkan hari libur nasional, hingga menggelar upacara dan hiburan di Istana Negara.

Upacara dan hiburan di Istana yang dilakukan pada Hari Kemerdekaan biasanya mengundang masyarakat umum. Masyarakat yang diundang biasanya telah diseleksi terlebih dahulu sebelum dapat mengikuti kegiatan.

Nantinya, masyarakat yang berkesempatan masuk dapat melihat berbagai macam prosesi pengibaran bendera secara langsung di Istana Negara. Sejumlah pengisi acara akan menghibur para tamu yang hadir.

Pengisi acara biasanya diundang dari kalangan artis lokal untuk menyanyikan beberapa lagu nasional. Dari tahun ke tahun pengisi acara yang diundang Istana selalu berbeda, tergantung pada apa yang sedang ramai di masyarakat kala itu.

Deretan pengisi acara yang tampil di Istana dari tahun ke tahun.

HUT RI ke-77: Farel Prayoga, Dere, Vidi Aldiano, Lyodra Ginting, Andmesh, Dira Sugandi, dan Naura Ayu. HUT RI ke-78: Kahitna, Salma Salsabil, dan Putri Ariani. HUT RI ke-79: Maliq & D'Essentials, Vidi Aldiano, Shanna Shannon, Albert Fakdawer, dan Gita Bahana Nusantara.

Sedangkan, sampai saat ini, belum terdapat pengumuman resmi mengenai siapa saja artis yang akan tampil sebagai pengisi acara dalam perayaan HUT RI ke?80.

Meski begitu, perayaan 17 Agustus tahun ini dipastikan berlangsung semarak, mengingat Istana telah menyebarkan sebanyak 8.000 undangan, di mana 80% di antaranya ditujukan bagi masyarakat umum.

Tak hanya itu, perayaan HUT ke-80 RI di Istana Negara tahun ini juga akan mengusung tema besar “Indonesia Emas 2045” sebagai bentuk refleksi dan visi menuju satu abad kemerdekaan. Setiap elemen dekorasi, busana petugas upacara, hingga isi pertunjukan disusun untuk merepresentasikan semangat kemajuan serta kekayaan budaya Indonesia yang beragam.

Menariknya, tahun ini Istana juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam parade busana adat nusantara, yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai provinsi. Parade ini mencerminkan kekayaan budaya Tanah Air. Selain itu, parade ini juga menjadi perwujudan nyata dari semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” (Kemensetneg/Z-2)