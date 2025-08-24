Merdeka Run 8.0K Meriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Merdeka Run(Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

ISTANA Kepresidenan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar Merdeka Run 8.0K dalam rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka Run menjadi momentum perayaan kemerdekaan melalui olahraga yang melibatkan ribuan masyarakat dari berbagai lapisan.

"Pertama-tama tentunya kami atas nama panitia mewakili semua teman-teman panitia sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang luar biasa dalam seluruh rangkaian hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Minggu (24/8).

"Kita ingin sehat untuk membangun Indonesia, untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Semua harus sehat," lanjutnya.

Merdeka Run menghadirkan dua kategori utama yakni kategori umum sejauh 8.0K dan kategori family sejauh 4.5K. Keduanya terbuka bagi masyarakat luas untuk ikut serta yang menjadikan momen ini bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga perayaan kebersamaan dalam semangat kemerdekaan.

Sebelum pelaksanaan, suasana makin meriah dengan adanya atraksi udara dari helikopter yang melintas dengan membawa giant flag bergambar logo resmi HUT ke-80, disusul fly pass pesawat tempur F16 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penampilan itu disambut meriah para peserta lari dan masyarakat yang telah memenuhi kawasan sekitar Istana Merdeka sejak pagi hari.

Tepat pukul 06.30 WIB, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo secara resmi melepas para peserta lari. Kategori umum 8.0K menjadi yang pertama dilepas, diikuti kemudian oleh kategori family 4.5K.

Untuk kategori family run 4.5K, rute dimulai dari depan Istana Merdeka, melintasi kawasan patung kuda, berputar di Bundaran HI, dan kembali ke Istana Merdeka sebagai garis finis. Sementara itu, kategori umum 8.0K membawa peserta melewati jalur lebih panjang mulai dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, melintasi kawasan Sudirman hingga BNI City, lalu kembali menuju Istana Merdeka.

Masyarakat yang ikut serta tampak antusias menikmati setiap momen, baik dalam berlari maupun menyaksikan suasana kemeriahan. Banyak peserta turut hadir dengan mengenakan atribut bernuansa merah putih. Bahkan beberapa mengenakan kostum yang menambah semarak suasana HUT ke-80.

Melalui Merdeka Run, pemerintah ingin menegaskan semangat peringatan kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara khidmat, tetapi juga melalui aktivitas yang menyatukan masyarakat dalam energi positif. Olahraga juga dipilih sebagai sarana untuk mendorong gaya hidup sehat dan aktif bagi masyarakat. (H-4)