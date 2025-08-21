Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Media Indonesia
21/8/2025 10:37
Wawali Jadi Inspektur Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI
Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, memimpin upacara penurunan bendera HUT ke-80 RI dengan khidmat. (Pemkot Kupang)

Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc menjadi Inspektur pada Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8) sore. Dalam upacara yang belangsung khidmat itu tampak Wawali mengenakan kebaya dan tenun ikat motif sepe khas Kota Kupang. 

Hadir dalam upacara tersebut  Dandim 1604, Letkol Inf. Kadek Abriawan, S.I.P., M.H.I bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XV Kodim 1604 Kupang, Wakapolresta Kupang Kota AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H., Penjabat Sekda Kota Kupang bersama para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, Penjabat Ketua Dharma Wanita bersama jajaran, para kepala perangkat daerah lingkup Kota Kupang, para camat dan lurah, tokoh masyarakat, orang tua paskibra, anggota TNI dan Polri serta ASN dan pelajar peserta upacara. 

Bertindak sebagai Komandan Upacara, AKP Fery Nur Alamsyah, SH, yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Maulafa. Sementara AKP Gustaf Steven Ndun, S.I.P., yang saat ini menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polres Kota Kupang Kota bertindak sebagai Perwira Upacara. 

Dalam upacara penurunan, Paskibra Kota Kupang membentuk formasi bintang dengan satu saf barisan lurus di depan yang melambangkan tembok kerukunan. Simbol bintang melambangkan salah satu sila dalam Pancasila yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa, memiliki makna bahwa Pemkot Kupang meyakini hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mampu mengantar seluruh pelayanan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

Usai upacara, Wakil Wali Kota bersama Dandim 1604, Wakapolresta Kupang Kota dan Penjabat Sekda memimpin tarian massal bersama para peserta upacara di lapangan. Serena yang juga pernah menjadi Paskibraka Tingkat Nasional utusan NTT Tahun 2015 lalu, berkesempatan menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada para anggota Paskibra, para pelatih dan petugas upacara yang sudah berkenan membantu mensukseskan Upacara Peringatan HUT ke-80 RI Tingkat Kota Kupang sejak pagi saat upacara pengibaran bendera hingga sore hari pada upacara penurunan bendera. Tak lupa dia berpesan untuk menjadikan pengalaman selama dibina sebagai Paksibra Kota Kupang sebagai pelajaran berharga saat mereka kembali ke keluarga dan sekolah masing-masing. (RO/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
