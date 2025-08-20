6 Fakta Menusuk di Balik Video Viral Bocah Pungut Snack Pejabat di Gowa saat HUT ke-80 RI

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Media sosial kembali digemparkan dengan sebuah video yang menyayat hati. Dua bocah asal Gowa, Sulawesi Selatan, terekam kamera memungut sisa snack yang ditinggalkan pejabat usai perayaan HUT ke-80 RI. Rekaman tersebut langsung viral di TikTok, ditonton jutaan kali, dan menuai gelombang reaksi publik.
Dalam video tersebut terlihat jelas kontras yang menusuk: kotak-kotak snack berwarna putih, simbol kemewahan acara pejabat, berserakan di kursi kosong. Sementara itu, tangan mungil bocah memasukkan sisa makanan itu ke kantong plastik lusuh. Pemandangan ini seketika menjadi simbol ketimpangan sosial yang nyata.
Ironinya, peristiwa memilukan itu terjadi tepat sehari setelah upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Momen yang seharusnya penuh semangat persatuan dan keadilan justru menyajikan potret pahit: anak kecil harus memungut sisa perayaan kaum elite demi bisa makan.
Snack yang dibuang bukan sekadar makanan, tetapi hasil belanja dari anggaran daerah (APBD). Warganet pun geram. Banyak komentar bernada kritik, salah satunya berbunyi: “Itu makanan yang dibuang pakai duit pajak kan ya?”. Fakta ini semakin mempertegas kemarahan publik terhadap pemborosan dana negara.
Dua bocah dalam video diketahui bernama Syamsul dan Muh Aidil, keduanya berusia sekitar 7 tahun. Mereka berasal dari Kecamatan Somba Opu, Gowa. Menurut pengakuan keluarga, snack itu dipungut bukan untuk dijual, melainkan untuk dimakan bersama di rumah. Kepolosan mereka menambah pilu cerita di balik viralnya video.
Tak butuh waktu lama, Kapolres Gowa Ajun Komisaris Besar Muhammad Aldy Sulaiman mendatangi rumah Syamsul dan Aidil. Ia menyampaikan kepedulian langsung kepada keluarga dan bahkan berjanji menghadiahkan sepeda bagi kedua bocah tersebut. Tindakan ini menuai apresiasi, meski publik tetap menuntut solusi jangka panjang bagi masalah sosial yang lebih besar.
Di era digital, media sosial bergerak lebih cepat daripada birokrasi. Dalam hitungan jam, publik telah memberi "vonis sosial" lewat komentar dan reaksi yang membanjiri lini masa. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana suara rakyat bisa menguatkan isu ketimpangan sosial lewat ruang digital.
Kasus bocah pungut snack pejabat di Gowa ini bukan sekadar peristiwa viral, tetapi cermin nyata kesenjangan sosial. Dari kontras visual, anggaran publik yang terbuang, hingga kepolosan anak-anak yang terdampak, semuanya menusuk nurani. Publik berharap peristiwa ini menjadi momentum evaluasi agar uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil. (Micom/Z-10)
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan negara dan pemerintah terhadap eksistensi DPD RI sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Program pemberdayaan bagi sobat jiwa digelar demi menghilangkan stigma, memberikan pelatihan, dan membuka peluang kerja. Dampaknya sudah nyata.
PULUHAN nelayan di wilayah Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengikuti lomba balap perahu ketinting atau perahu tradisional, yang diadakan di Sungai Porong.
MESKI sudah sepekan peringatan HUT ke-80 RI, namun kemeriahan masih berlangsung di berbagai daerah.
ISTANA Kepresidenan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar Merdeka Run 8.0K dalam rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI
MEMPERINGATI HUT ke-80 RI warga Desa Buntu, Wonosobo, Jawa Tengah, merayakan dengan cara berbeda. Alih-alih hanya menggelar pesta rakyat.
Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program untuk memutus kemiskinan
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved