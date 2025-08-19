Ascott Jakarta Hadirkan Ascott Soiree di Museum Nasional untuk Peringatan HUT ke-80 RI

Ascott Soiree dari Ascott Jakarta.(Dok. Ascott Jakarta)

MENYAMBUT HUT ke-80 RI, Ascott Jakarta menggelar Ascott Soiree di Museum Nasional Indonesia (Museum Gajah). Acara ini menghadirkan pengalaman kultural mendalam bagi para tamu sekaligus menjadi wujud apresiasi terhadap sejarah dan keberagaman budaya Nusantara.

Residence Manager Ascott Jakarta, Christian Lo, mengatakan bahwa Ascott Soiree dirancang tidak hanya sebagai program eksklusif, tetapi juga sebagai jembatan untuk menghubungkan tamu dengan nilai kebersamaan dan semangat perjuangan bangsa.

“Tinggal di Ascott Jakarta bukan sekadar menginap, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan memahami Indonesia,” ujarnya.

Museum Nasional Jadi Destinasi Utama

Museum Nasional dipilih karena menyimpan koleksi bersejarah, mulai dari artefak perjuangan kemerdekaan, naskah kuno, hingga koleksi etnografi dari berbagai suku bangsa. Para tamu tidak hanya menikmati pameran, tetapi juga mendapat penjelasan langsung dari pemandu mengenai kisah heroik para pahlawan nasional.

Menurut Vanessa Velindra, Brand & Marketing Manager Ascott Jakarta, keberagaman menjadi inti acara ini. “Keberagaman bukan hanya cerita, tetapi pengalaman yang bisa dirasakan secara langsung. Kami ingin Ascott Soirée menjadi platform yang mempertemukan tamu dengan keindahan ragam budaya Indonesia,” jelasnya.

Pengalaman Budaya Interaktif

Selain pameran koleksi, tamu diajak mengikuti aktivitas interaktif, termasuk pameran tekstil tradisional, kerajinan tangan, musik daerah, serta sesi foto dengan teknologi Artificial Intelligence yang menampilkan kemiripan wajah dengan berbagai suku di Indonesia.

Salah satu tamu, Tao An, mengaku sangat menikmati pengalaman tersebut. “Saya sangat menikmati waktu menjelajahi museum ini dan sudah sempat berfoto-foto juga untuk mengabadikan momen spesial ini,” ungkapnya.

Melalui Ascott Soiree, Ascott Jakarta ingin menegaskan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya menjadi milik masa lalu, tetapi juga perlu dihidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Program ini menjadi upaya memperkuat rasa cinta tanah air sekaligus mengajak tamu merayakan perbedaan sebagai kekayaan yang mempersatukan bangsa.

