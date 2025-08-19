Momen HUT ke-80 RI, KAI Daop 4 Berangkatkan 82 Ribu Penumpang

Ilustrasi(MI/Suparji)

KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, mencatat tingginya mobilitas masyarakat dalam menggunakan kereta api pada periode libur panjang akhir pekan momen HUT ke-80 Republik Indonesia.

Selama periode tersebut yaitu Jumat-Senin, 15-18 Agustus 2025, sebanyak 82.284 penumpang berangkat menggunakan kereta api dari wilayah Daerah Operasi 4 Semarang dengan puncak volume keberangkatan ada di Hari Senin (18/8) sebanyak 24.246 penumpang.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyampaikan jumlah keberangkatan penumpang tersebut lebih tinggi 14,4% ketimbang jumlah keberangkatan penumpang pada periode yang sama pekan sebelumnya, 1-4 Agustus 2025 yang mencatat keberangkatan sebanyak 71.881 penumpang.

"Angka ini menunjukkan bahwa kereta api tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam bepergian, baik untuk keperluan wisata, kunjungan keluarga, maupun perjalanan bisnis. Hal tersebut juga menjadi bukti nyata kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan KAI," ujar Franoto, melalui keterangan resmi, Selasa (19/8).

Sedangkan untuk tingkat kedatangan Franoto menyebut ada 82.069 penumpang mengunjungi wilayah Daop 4 melalui sejumlah stasiun. Jumlah tersebut naik 12% dibandingkan periode yang sama pekan sebelumnya yang mencatat jumlah kedatangan sebanyak 73.246 penumpang. Adapun puncak volme kedatangan pada Hari Jumat sebanyak 23.338 penumpang.

"Tingkat kunjungan yang meningkat ini tentu membawa dampak positif, tidak hanya bagi KAI tetapi juga bagi pergerakan ekonomi dan pariwisata di wilayah Jawa Tengah. Moda transportasi kereta api berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, sekaligus menghubungkan mereka dengan berbagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan wisata," jelas Franoto.

Melihat tren volume penumpang pada libur panjang tersebut, KAI Daop 4 Semarang mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik serta memesan tiket sejak jauh-jauh hari.

“Dengan perencanaan yang baik serta pembelian tiket sejak jauh-jauh hari melalui aplikasi Access by KAI, pelanggan dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan tenang, tanpa khawatir kehabisan tiket pada periode libur panjang,” pungkasnya. (JI/E-4)