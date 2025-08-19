Momentum HUT ke-80 RI, Pertagas Komitmen Jaga Kedaulatan Energi

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, PT Pertamina Gas (Pertagas) menggelar upacara serentak di enam area operasi yang dihadiri oleh Jajaran Direksi Pertamina Gas sebagai inspektur upacara. Pengibaran bendera merah putih pada detik-detik proklamasi yang berlokasi di Balikpapan, Cikarang, Surabaya, Pangkalan Brandan, Dumai dan Palembang dilaksanakan oleh Perwira Pertagas dan disaksikan oleh peserta yang mengenakan kostum Wastra Nusantara, yang melambangkan kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Direksi Pertagas juga melaksanakan kunjungan ke lapangan untuk memantau keandalan operasional infrastruktur penyaluran gas di wilayah operasi.
Direktur Utama PT Pertagas, Indra P Sembiring menjelaskan para pekerja yang berada di wilayah operasional Pertagas Sumatra, Jawa dan Kalimantan, tetap menjalankan tugasnya menjaga agar infrastruktur gas di wilayahnya. Menurutnya, semangat pekerja Pertagas yang bertugas di lapangan, sejalan dengan tema yang diusung Pertamina pada Hari Kemerdekaan tahun ini yakni “Energi Merah Putih, Indonesia Maju".
“Keberadaan pekerja Pertagas di wilayah operasi mencerminkan semangat nasionalisme dan komitmen seluruh jajaran di lingkungan Pertamina Group dalam menghadirkan energi yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa serta mendorong kemandirian dan kemajuan Indonesia,” ujar Indra di sela-sela pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2025 di Jakarta.
Corporate Secretary PT Pertamina Gas, Sulthani Adil Mangatur menambahkan, sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, Pertagas turut mengemban peran strategis dalam mendukung terwujudnya kedaulatan energi nasional. Dengan semangat bersama, para pekerja terus berkontribusi bagi kemajuan sebagaimana tema Hari Kemerdekaan RI 2025 “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,”
“Peringatan HUT RI ini menjadi momentum untuk meneguhkan tekad seluruh insan Pertamina Gas dalam berkontribusi aktif bagi negeri, menjaga ketahanan energi, serta mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Sulthani. (E-3)
Presiden FSPPB Arie Gumilar menyatakan bahwa Pertamina merupakan perusahaan strategis negara yang bergerak di sektor energi.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri berharap di momen Ramadan, persatuan, kekeluargaan, kekerabatan antara manajemen dan serikat pekerja bisa semakin erat.
Melihat kondisi lahan yang ada, perkebunan sawit adalah yang paling berpotensi untuk mendukung kedaulatan atau kemandirian pangan dan energi.
PT Pertamina Gas (Pertagas) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui penyediaan infrastruktur energi dalam pemenuhan kebutuhan gas bumi.
DSLNG pasok lima kargo LNG ke PGN dan PLN sepanjang 2025, masing-masing 135 ribu m³, perkuat ketahanan energi nasional meski kapasitas kilang terbatas.
PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) menegaskan komitmen untuk terus mendukung ketahanan energi nasional melalui pasokan LNG yang aman dan berkesinambungan bagi kebutuhan gas dalam negeri.
SKK Migas menyoroti capaian progres proyek yang ditargetkan menembus angka 70% pada kuartal I 2026.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berkomitmen mendorong pariwisata lokal demi menopang perekonomian daerah bahkan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved