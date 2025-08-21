Berbagi Cerita Bersama Veteran, Perayaan HUT ke 80 RI di Merlynn Park Hotel Jakarta

Perayaan HUT ke 80 RI di Merlynn Park Hotel Jakarta(Dok. Merlynn Park Hotel Jakarta)

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 RI, Merlynn Park Hotel Jakarta menyelenggarakan perayaan spesial bertajuk “Berbagi Cerita Bersama Veteran” yang berlangsung di area ikonik Times Square Merlynn Park Hotel.

Acara ini menghadirkan para veteran pejuang kemerdekaan sebagai tamu kehormatan, yang berbagi kisah perjuangan, semangat juang, dan nilai-nilai kebangsaan kepada para generasi muda, tamu undangan, serta karyawan hotel.

“Kami merasa terhormat dapat merayakan HUT RI ke-80 dengan cara yang lebih bermakna, yaitu menghadirkan para veteran sebagai saksi sejarah bangsa. Melalui acara ini, kami ingin memberikan ruang bagi generasi sekarang untuk mendengar langsung kisah perjuangan sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air,” ujar General Manager Merlynn Park Hotel Jakarta, Adolf Gustaf.

Selain sesi berbagi cerita, acara juga diisi dengan upacara bendera merah putih oleh semua staff merlynn park hotel, penampilan seni budaya, serta persembahan lagu-lagu kebangsaan yang dibawakan oleh para staff. Suasana penuh khidmat berpadu dengan semangat kebersamaan, menciptakan momentum yang hangat sekaligus membangkitkan rasa nasionalisme.

Merlynn Park Hotel berharap melalui kegiatan ini, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para veteran dapat terus hidup dalam diri generasi penerus bangsa. (RO/Z-10)