Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Istana: Pemerintah Berencana Bentuk Kementerian Haji

M Ilham Ramadhan Avisena
21/8/2025 14:44
Istana: Pemerintah Berencana Bentuk Kementerian Haji
Ilustrasi.(Antara Foto)

PEMERINTAH berencana membentuk kementerian haji yang saat ini masih berstatus sebagai Badan Penyelenggara Haji. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Ada rencana seperti itu. (Kementerian haji ada di dalam DIM?) iya," kata Prasetyo Hadi kepada pewarta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8).

Dia menuturkan, pemerintah juga telah memberikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR untuk diajukan dan dibahas. Rencana pembentukkan Kementerian Haji juga merupakan usulan pemerintah. 

Baca juga : Mengemuka Wacana Badan Pengelola Haji Jadi Kementerian Haji

Prasetyo menyampaikan, rencana tersebut didasari pada kebutuhan pemerintah. Karenanya besarnya jumlah kabinet bukan soal utama yang menurutnya harus diperbincangkan. 

Rencana itu juga didasari pada hasil evaluasi yang dilakukan atas pembentukkan BP Haji. "Setelah satu tahun, kemudian kemarin dibentuk badan, dan setelah pelaksanaan haji. Di situ ada evaluasi dan catatan-catatan yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan, nampaknya diutuhkan untuk meningkat, setingkat menteri," jelas Prasetyo. 

"Karena koordinasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi menghendakinya demikian. Ini kan untuk kepentingan kita semua, haji, dan terutama umroh kita yang kalau dihitung setiap tahun itu hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan haji dan umroh," pungkasnya. (H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved