Istana: Pemerintah Berencana Bentuk Kementerian Haji

Ilustrasi.(Antara Foto)

PEMERINTAH berencana membentuk kementerian haji yang saat ini masih berstatus sebagai Badan Penyelenggara Haji. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Ada rencana seperti itu. (Kementerian haji ada di dalam DIM?) iya," kata Prasetyo Hadi kepada pewarta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8).

Dia menuturkan, pemerintah juga telah memberikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR untuk diajukan dan dibahas. Rencana pembentukkan Kementerian Haji juga merupakan usulan pemerintah.

Prasetyo menyampaikan, rencana tersebut didasari pada kebutuhan pemerintah. Karenanya besarnya jumlah kabinet bukan soal utama yang menurutnya harus diperbincangkan.

Rencana itu juga didasari pada hasil evaluasi yang dilakukan atas pembentukkan BP Haji. "Setelah satu tahun, kemudian kemarin dibentuk badan, dan setelah pelaksanaan haji. Di situ ada evaluasi dan catatan-catatan yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan, nampaknya diutuhkan untuk meningkat, setingkat menteri," jelas Prasetyo.

"Karena koordinasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi menghendakinya demikian. Ini kan untuk kepentingan kita semua, haji, dan terutama umroh kita yang kalau dihitung setiap tahun itu hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan haji dan umroh," pungkasnya. (H-4)