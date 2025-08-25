Balap Perahu Nelayan, Upaya Dongkrak Wisata Bahari Sidoarjo

Lomba balap perahu ketinting.(MI/Heri Susetyo)

PULUHAN nelayan di wilayah Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengikuti lomba balap perahu ketinting atau perahu tradisional, yang diadakan di Sungai Porong. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, serta sebagai upaya untuk mendongkrak wisata bahari di Kabupaten Sidoarjo.

Lomba balap perahu ketinting ini diselenggarakan di Sungai Porong, Dusun Bangunsari Desa Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, Minggu (24/8). Perahu ketinting adalah perahu tradisional berukuran kecil hingga sedang yang biasa digunakan nelayan atau masyarakat di daerah pesisir dan sungai.

Kegiatan lomba balap perahu ketinting ini sangat meriah, karena para peserta rata-rata juga mengajak keluarganya datang ke lokasi balap. Mereka senang bisa ikut serta memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI.

Lomba balap perahu tradisional ini digelar, memang dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI. Selain itu juga sebagai upaya untuk mendongkrak Wisata Bahari Tlocor Sidoarjo.

Wisata Bahari Tlocor memang berkaitan dengan lokasi diselenggarakannya balap perahu. Lantaran lokasinya berdekatan dan berkesinambungan ada di pinggir Sungai Porong.

Wisata Bahari Tlocor ada wisata perahu yang mengantar wisatawan ke Pulau Lusi atau Lumpur Lapindo. Dinamakan Pulau Lusi, karena ada pulau buatan hasil pembuangan material lumpur Lapindo.

Kegiatan lomba balap perahu ketinting di Sungai Porong Sidoarjo ini, baru pertama kalinya digelar. Rencananya kegiatan lomba balap perahu nelayan ini, bisa digelar setiap tahun saat peringatan HUT kemerdekaan RI.

"Kita upayakan bisa terselenggara lagi tahun depan dengan lebih banyak pesertanya dan lebih meriah," kata Ketua Pelaksana Wisata Bahari Tlocor, Noval Zen.

Dari para peserta lomba balap perahu ketinting, akhirnya keluar juara 1, 2 dan 3. Mereka mendapatkan tropi, dan hadiah uang masing-masing Rp1 juta, Rp750 ribu, dan Rp500 ribu.

Selain lomba balap perahu ketinting, juga ada lomba memancing di Sungai Porong. Juga ada lomba fun race jetski. (HS/E-4)