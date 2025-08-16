17-an, Nama Agus bisa Makan Gratis di Kafe ini

Seorang pengunjung menunjukkan sajian spesial 17-an, nasi goreng merah putih, di kafe Kopi Mbah Jebres, Sidoarjo, Jawa Timur.(MI/ Hery Susetyo)

BERBAGAI cara unik dilakukan untuk memperingati atau menyemarakkan HUT ke-80 RI. Di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah kafe memberikan makan gratis bagi setiap pengunjung bernama Agus. Selain itu, mereka juga membuat sajian khusus 17-an, nasi goreng merah putih.

Seperti nasi goreng pada umumnya, nasgor merah putih ini menggunakan bumbu aneka rempah, ditambah irisan telur goreng dan potongan daging ayam. Nasi goreng pertama digoreng putih, sementara yang kedua digoreng merah menggunakan cabai merah.

Setelah matang, nasi goreng dibentuk seperti tumpeng mini, dengan warna merah putih. Selanjutnya ditambah irisan telur dan potongan daging ayam, lalapan, serta hiasan bendera merah putih mini.

Nasi goreng merah putih tersebut hanya bisa dinikmati di bulan Agustus, di kafe Kopi Mbah Jebres, Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Harganya cukup murah hanya Rp18 ribu per porsi.

"Kita di momen 17 Agustus ini ingin memberikan sesuatu yang spesial. Maka dari itu kita hadirkan menu baru, nasi goreng merah putih, yang bentuknya seperti tumpeng kecil dengan warna nasi merah dan putih,” kata pengelola Kopi Mbah Jebres, Koko Maldini, soal promo makan di HUT RI, Jumat (15/8).

Sementara itu promo makan gratis bagi pengunjung bernama Agus hanya tersedia di tanggal 17 Agustus 2025. Untuk mendapatkan promo ini, pengunjung yang bernama Agus cukup menunjukkan KTP untuk menunjukkan keaslian namanya.

“Bulan Agustus ini kita buat banyak promo. Ada yang gratis makan untuk pengunjung bernama Agus, diskon 17 persen untuk grup berjumlah 17 orang, dan free nasi goreng untuk 17 pengunjung pertama setiap hari,” kata Koko.

Salah satu pengunjung, Arum,21, mengaku sengaja datang untuk mencoba sajian spesial nasgor merah putih. Saat pertama melihat tampilan nasi goreng merah putih, membuatnya sempat ragu untuk langsung menyantapnya.

“Lucu banget, sampai sayang mau dimakan. Tapi pas dimakan ternyata enak banget, rasanya pas, dekorasinya juga bikin suasana jadi semarak,” kata Arum

Nanang, pengunjung lainnya juga mengaku, nasi goreng merah putih itu enak di lidah. Apalagi dengan harga relatif murah Rp18 ribu untuk ukuran kafe. “Harganya cuma Rp18 ribu. Rasanya unik, enak di lidah,” kata Nanang. (M-1)