Tissa Biani Maknai Kemerdekaan Sebagai Kebebasan Bersuara

AKTRIS, model, dan penyanyi Tissa Biani menyampaikan pendapatnya mengenai makna kemerdekaan menjelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia.
Tissa menuturkan bahwa pada masa ini kemerdekaan bisa dimaknai sebagai kebebasan untuk menyuarakan pikiran dan isi hati.
"Ketika kita bisa berani bersuara gitu, atas apa yang kita pikirkan, katanya, dikutip Jumat (15/8)
Menurut pemeran film laris KKN di Desa Penari (2022) dan Agak Laen (2024) itu, merdeka berarti bisa mengekspresikan diri secara jujur dan tanpa tekanan.
"Merdeka adalah ketika kita bisa bebas mengungkapkan apa yang kita rasakan, tidak ada keterbatasan apapun, tidak ada beban apapun," kata Tissa.
Menjelang perayaan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Tissa menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan Indonesia bisa menjadi
momentum refleksi bagi para pelaku industri film di Indonesia.
Dia berharap industri film Indonesia bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitas budaya sendiri.
"Semoga semakin banyak judul-judul yang berkualitas, tetap mengedepankan hal-hal yang ketimuran, jadi enggak usah terlalu mengikuti ke barat-baratan," katanya.
"Karena kita punya identitas sendiri yang menurutku harus diperjuangkan dengan Indonesia sendiri. Mudah-mudahan film-film kedepannya makin Indonesia gitu," pungkasnya. (Ant/Z-1)
Prabowo menegaskan perlunya pengawasan dan transparansi dalam kekuasaan.
MEMPERINGATI Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, kegiatan donor darah bertajuk Merdeka digelar di Function Room, Lantai 7, Residence 8, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/8).
Menag Nasaruddin Umar menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukan hanya momen politik, tetapi juga peristiwa spiritual.
Setiap tanggal 17 Agustus, Dere biasanya mengikuti acara-acara perayaan hari kemerdekaan Indonesia.
Prabowo Subianto mengisyaratkan tidak akan mengundang kepala negara asing dalam peringatan HUT ke-80 RI
Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk memberikan amnesti, grasi, abolisi, dan rehabilitasi setiap kali perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.
Langkah ini penting untuk mencegah potensi bahaya seperti sengatan listrik, kebakaran, hingga pemadaman listrik yang dapat mengganggu kemeriahan perayaan di lingkungan sekitar.
Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN
