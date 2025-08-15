Tissa Biani Maknai Kemerdekaan Sebagai Kebebasan Bersuara

Aktris Tissa Biani(Instagram @tissabiani)

AKTRIS, model, dan penyanyi Tissa Biani menyampaikan pendapatnya mengenai makna kemerdekaan menjelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia.

Tissa menuturkan bahwa pada masa ini kemerdekaan bisa dimaknai sebagai kebebasan untuk menyuarakan pikiran dan isi hati.

"Ketika kita bisa berani bersuara gitu, atas apa yang kita pikirkan, katanya, dikutip Jumat (15/8)

Menurut pemeran film laris KKN di Desa Penari (2022) dan Agak Laen (2024) itu, merdeka berarti bisa mengekspresikan diri secara jujur dan tanpa tekanan.

"Merdeka adalah ketika kita bisa bebas mengungkapkan apa yang kita rasakan, tidak ada keterbatasan apapun, tidak ada beban apapun," kata Tissa.

Menjelang perayaan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Tissa menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan Indonesia bisa menjadi

momentum refleksi bagi para pelaku industri film di Indonesia.

Dia berharap industri film Indonesia bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitas budaya sendiri.

"Semoga semakin banyak judul-judul yang berkualitas, tetap mengedepankan hal-hal yang ketimuran, jadi enggak usah terlalu mengikuti ke barat-baratan," katanya.

"Karena kita punya identitas sendiri yang menurutku harus diperjuangkan dengan Indonesia sendiri. Mudah-mudahan film-film kedepannya makin Indonesia gitu," pungkasnya. (Ant/Z-1)